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Маркевич прокомментировал слухи о трансфере экс-звезды Динамо в Карпаты

26 апреля 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Маркевич прокомментировал слухи о трансфере экс-звезды Динамо в Карпаты
Мирон Маркевич во время матча "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в "Карпатах". Львовский клуб готовится к возвращению в украинскую Премьер-лигу. 

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал эту информацию в интервью официальному сайту клуба. 

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Прошлым летом Денис Бойко перешел из киевского "Динамо" в "Полесье". Контракт 36-летнего голкипера с житомирским клубом закончится через несколько месяцев. Слухи уже отправляют опытного футболиста в амбициозные "Карпаты". 

Денис Бойко может перейти в Карпаты
Денис Бойко во время тренировки. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Что Маркевич сказал о Бойко 

Главный тренер львовской команды Мирон Маркевич заявил, что не общался с руководством клуба по поводу трансфера Дениса Бойко. Наставник назвал эту информацию слухами, которые не имеют под собой реальных оснований. 

Маркевич спокойно относится к подобным процессам в футболе. Тренер категорически опроверг возможность приглашения в клуб опытного футболиста. Он заявил, что львовяне не ведут никаких переговоров с "Полесьем" и самим Бойко. 

За пять туров до конца сезона в Первой лиге "Карпаты" занимают первое место в турнирной таблице. Они опережают ближайшего соперника на 11 баллов. 

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

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спорт
Карпаты
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Футбол трансферы
Денис Бойко
Мирон Маркевич

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