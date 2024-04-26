Маркевич прокомментировал слухи о трансфере экс-звезды Динамо в Карпаты

Мирон Маркевич во время матча "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в "Карпатах". Львовский клуб готовится к возвращению в украинскую Премьер-лигу.

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал эту информацию в интервью официальному сайту клуба.

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Прошлым летом Денис Бойко перешел из киевского "Динамо" в "Полесье". Контракт 36-летнего голкипера с житомирским клубом закончится через несколько месяцев. Слухи уже отправляют опытного футболиста в амбициозные "Карпаты".

Денис Бойко во время тренировки. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Что Маркевич сказал о Бойко

Главный тренер львовской команды Мирон Маркевич заявил, что не общался с руководством клуба по поводу трансфера Дениса Бойко. Наставник назвал эту информацию слухами, которые не имеют под собой реальных оснований.

Маркевич спокойно относится к подобным процессам в футболе. Тренер категорически опроверг возможность приглашения в клуб опытного футболиста. Он заявил, что львовяне не ведут никаких переговоров с "Полесьем" и самим Бойко.

За пять туров до конца сезона в Первой лиге "Карпаты" занимают первое место в турнирной таблице. Они опережают ближайшего соперника на 11 баллов.

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