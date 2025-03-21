Маркевич застеріг Реброва від помилки перед другим матчем із Бельгією

Маркевич заявив, що чекати від другого матчу України з Бельгією
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич похвалив Сергія Реброва за рішення наставника, які допомогли здобути перемогу над Бельгією. Експерт назвав рецепт успіху "синьо-жовтих" у цьому поєдинку.
Однак Маркевич закликав не розслаблятися перед матчем-відповіддю і розповів, чого від неї чекати, повідомляє Sport.ua.
Мирон Маркевич назвав гол Ромелу Лукаку у ворота Андрія Луніна головним компонентом, яка вплинула на підсумкову перемогу збірної України. Експерт заявив, що ця подія вплинула на "синьо-жовтих", мотивувала їх і змусила діяти більш активно після перерви.
Маркевич пояснив, яким буде другий матч
Колишній тренер збірної України похвалив Сергія Реброва і заявив, що наставник вгадав із замінами. Футболісти, які вийшли на поле в другому таймі, додали швидкості та драйву команді. Бельгійці перестали встигати за гравцем у жовтих футболках.
Маркевич не сумнівається в тому, що "червоні дияволи" з перших хвилин матчу-відповіді гратимуть агресивно та впевнено. Команді Руді Гарсії буде забезпечена підтримка вболівальників, що може негативно вплинути на збірну України. Маркевич закликав Реброва "не ставити автобус", а гравців — діяти уважно в обороні й не пропустити гол на перших хвилинах матчу.
Нагадаємо, Сергій Ребров описав обстановку в збірній України після перемоги над Бельгією.
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