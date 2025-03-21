Маркевич предостерег Реброва от ошибки перед вторым матчем с Бельгией

Владислав Ванат (слева) и Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич похвалил Сергея Реброва за решения наставника, которые помогли одержать победу над Бельгией. Эксперт назвал рецепт успеха "сине-желтых" в этом поединке.

Однако Маркевич призвал не расслабляться перед ответной встречей и рассказал, чего от нее ждать, сообщает Sport.ua.

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Мирон Маркевич назвал гол Ромелу Лукаку в ворота Андрея Лунина главной составляющей, которая повлияла на итоговую победу сборной Украины. Эксперт заявил, что это событие повлияло на "сине-желтых", мотивировало их и заставило действовать более активно после перерыва.

Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич объяснил, каким будет второй матч

Бывший тренер сборной Украины похвалил Сергея Реброва и заявил, что наставник угадал с заменами. Футболисты, которые вышли на поле во втором тайме, добавили скорость и драйв команде. Бельгийцы перестали успевать за игрока в желтых футболках.

Маркевич не сомневается в том, что "красные дьяволы" будут с первых минут ответного матча играть агрессивно и уверенно. Команде Руди Гарсии будет обеспечена поддержка болельщиков, что может негативно повлиять на сборную Украины. Маркевич призвал Реброва "не ставить автобус", а игроков — действовать внимательно в обороне и не пропустить гол на первых минутах матча.

Напомним, Сергей Ребров описал обстановку в сборной Украины после победы над Бельгией.

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