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Маркевич заявил, что ждать от ответного матча Украины с Бельгией

21 марта 2025 14:18
Иван Крутогоров - Редактор
Маркевич предостерег Реброва от ошибки перед вторым матчем с Бельгией
Владислав Ванат (слева) и Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич похвалил Сергея Реброва за решения наставника, которые помогли одержать победу над Бельгией. Эксперт назвал рецепт успеха "сине-желтых" в этом поединке. 

Однако Маркевич призвал не расслабляться перед ответной встречей и рассказал, чего от нее ждать, сообщает Sport.ua.

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Мирон Маркевич назвал гол Ромелу Лукаку в ворота Андрея Лунина главной составляющей, которая повлияла на итоговую победу сборной Украины. Эксперт заявил, что это событие повлияло на "сине-желтых", мотивировало их и заставило действовать более активно после перерыва. 

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич объяснил, каким будет второй матч

Бывший тренер сборной Украины похвалил Сергея Реброва и заявил, что наставник угадал с заменами. Футболисты, которые вышли на поле во втором тайме, добавили скорость и драйв команде. Бельгийцы перестали успевать за игрока в желтых футболках. 

Маркевич не сомневается в том, что "красные дьяволы" будут с первых минут ответного матча играть агрессивно и уверенно. Команде Руди Гарсии будет обеспечена поддержка болельщиков, что может негативно повлиять на сборную Украины. Маркевич призвал Реброва "не ставить автобус", а игроков — действовать внимательно в обороне и не пропустить гол на первых минутах матча. 

Напомним, Сергей Ребров описал обстановку в сборной Украины после победы над Бельгией. 

Туринский "Ювентус" заинтересовался одним из игроков "сине-желтых", идут переговоры двух клубов. 

Донецкому "Шахтеру" придется рассмотреть предложение по трансферу одного из лидеров команды. 

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