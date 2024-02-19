Марсель очолить тренер, "ганебно" звільнений із останнього місця роботи
Після звільнення з посади головного тренера Дженнаро Гаттузо у "Марселі" почали шукати нового наставника, який доведе команду до закінчення сезону. Головним кандидатом є Жан-Луї Гассе.
З 70-річним фахівцем уже ведуть переговори, повідомив портал RMC Sport.
Новий головний тренер "Марселя"
Функціонерам доручили домовитися з Гассе, щоб той готував команду до матчу з донецьким "Шахтарем" у 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 22 лютого у Марселі. Перший матч команд завершився нічиєю 2:2.
З фахівцем підпишуть контракт до кінця сезону і протягом усього цього часу шукатимуть нового головного тренера.
У січні Гассе звільнили з посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару після другого туру групового етапу Кубка африканських націй.
На момент звільнення Кот-д'Івуар провалив два матчі та Гассе вигнали. Команді потім пощастило вийти із групи та виграти турнір.
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