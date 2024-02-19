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Марсель очолить тренер, "ганебно" звільнений із останнього місця роботи

19 лютого 2024 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Марсель очолить тренер, "ганебно" звільнений із останнього місця роботи
Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після звільнення з посади головного тренера Дженнаро Гаттузо у "Марселі" почали шукати нового наставника, який доведе команду до закінчення сезону. Головним кандидатом є Жан-Луї Гассе.

З 70-річним фахівцем уже ведуть переговори, повідомив портал RMC Sport.

Жан-Луї Гассе
Французький тренер Жан-Луї Гассе. Фото: cafonline.com

Новий головний тренер "Марселя"

Функціонерам доручили домовитися з Гассе, щоб той готував команду до матчу з донецьким "Шахтарем" у 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 22 лютого у Марселі. Перший матч команд завершився нічиєю 2:2.

З фахівцем підпишуть контракт до кінця сезону і протягом усього цього часу шукатимуть нового головного тренера.

У січні Гассе звільнили з посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару після другого туру групового етапу Кубка африканських націй.

На момент звільнення Кот-д'Івуар провалив два матчі та Гассе вигнали. Команді потім пощастило вийти із групи та виграти турнір.

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ФК Шахтар
Ліга Європи
Французька Ліга 1
Марсель
Дженнаро Гаттузо

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