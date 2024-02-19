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Марсель возглавит тренер, "позорно" уволенный из последнего места работы

19 февраля 2024 15:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Марсель возглавит тренер, "позорно" уволенный из последнего места работы
Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После увольнения с должности главного тренера Дженнаро Гаттузо в "Марселе" начали искать нового наставника, который доведет команду до окончания сезоне. Главным кандидатом является Жан-Луи Гассе.

С 70-летним специалистом уже ведут переговоры, сообщил портал RMC Sport.

Жан-Луи Гассе
Французский тренер Жан-Луи Гассе. Фото: cafonline.com

Новый главный тренер "Марселя"

Функционерам поручили договориться с Гассе, чтобы тот готовил команду к матчу с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиге Европы. Игра состоится 22 февраля в Марселе. Первый матч команд завершился ничьей 2:2.

Со специалистом подпишут контракт до конца сезона и в течение всего этого времени будут искать нового главного тренера.

В январе Гассе уволили с должности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара после второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

На момент увольнения Кот-д'Ивуар провалил два матча и Гассе выгнали. Команде затем повезло выйти из группы и выиграть турнир.

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ФК Шахтер
Лига Европы
Французская Лига 1
Марсель
Дженнаро Гаттузо

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