Марсель возглавит тренер, "позорно" уволенный из последнего места работы
После увольнения с должности главного тренера Дженнаро Гаттузо в "Марселе" начали искать нового наставника, который доведет команду до окончания сезоне. Главным кандидатом является Жан-Луи Гассе.
С 70-летним специалистом уже ведут переговоры, сообщил портал RMC Sport.
Новый главный тренер "Марселя"
Функционерам поручили договориться с Гассе, чтобы тот готовил команду к матчу с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиге Европы. Игра состоится 22 февраля в Марселе. Первый матч команд завершился ничьей 2:2.
Со специалистом подпишут контракт до конца сезона и в течение всего этого времени будут искать нового главного тренера.
В январе Гассе уволили с должности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара после второго тура группового этапа Кубка африканских наций.
На момент увольнения Кот-д'Ивуар провалил два матча и Гассе выгнали. Команде затем повезло выйти из группы и выиграть турнир.
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