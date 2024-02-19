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Марсель перед матчем із Шахтарем звільнив Гаттузо

19 лютого 2024 13:29
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Агабекян Карен
редактор
Марсель перед матчем із Шахтарем звільнив Гаттузо
Головний тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо. Фото: twitter.com/PassionFootClub
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Керівництво французького "Марселя" вирішило звільнити головного тренера Дженнаро Гаттузо. Сталося це перед грою-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи з "Шахтарем".

Про звільнення Гаттузо повідомив авторитетний інсайдер Фабрісіо Романо.

Дженнаро Гаттузо
Повідомлення Фабриціо Романо. Фото: скріншот

Гаттузо звільнено після семи матчів без перемог

На офіційних ресурсах Марселя немає інформації про звільнення Гаттузо. Проте Романо є інсайдером, якому варто довіряти, адже його інформація здебільшого підтверджується.

За словами Романо, Гаттузо та його тренерський штаб лише сьогодні отримали інформацію про звільнення. Очевидно, офіційну інформацію опублікують протягом дня.

"Дженнаро Гаттузо звільнено. Гаттузо та його команда щойно були проінформовані правлінням "Марселя" про своє рішення", — написало джерело.

"Марсель" протягом сезону вже вдруге звільнив головного тренера. Спочатку посаду втратив Марселіньо. Його замінив Гаттузо, який також не зміг налагодити гру.

Французький клуб ухвалив рішення звільнити тренера після семи матчів без перемог: "Страсбур" (1:1), "Ренн" (1:1, 8:9 за пен.), "Монако" (2:2), "Ліон" ( 0:1), "Метц" (1:1), "Шахтар" (2:2), "Брест" (0:1).

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футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Французька Ліга 1
Марсель
Дженнаро Гаттузо

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