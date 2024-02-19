Марсель перед матчем с Шахтером уволил Гаттузо

Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо. Фото: twitter.com/PassionFootClub

Руководство французского "Марселя" приняло решение уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо. Случилось это перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

Об увольнении Гаттузо сообщил авторитетный инсайдер Фабрисио Романо.

Сообщение Фабрицио Романо. Фото: скриншот

Гаттузо уволен после семи матчей без побед

На официальных ресурсах "Марселя" нет информации об увольнении Гаттузо. Однако Романо является инсайдером, которому стоит доверять, ведь его информация в большинстве случаев подтверждается.

По словам Романо, Гаттузо и его тренерскому штабу только сегодня получили информацию об увольнении. Вероятно, официальную информацию опубликуют в течение дня.

"Дженнаро Гаттузо уволен. Гаттузо и его команда только что были проинформированы правлением "Марселя" о своем решении", — написал источник.

"Марсель" по ходу сезона уже во второй раз уволил главного тренера. Сначала должности лишился Марселиньо. Его заменил Гаттузо, который также не смог наладить игру.

Французский клуб принял решение уволить тренера после семи матчей без побед: "Страсбур" (1:1), "Ренн" (1:1, 8:9 по пен.), "Монако" (2:2), "Лион" (0:1), "Метц" (1:1), "Шахтер" (2:2), "Брест" (0:1).

Напомним, Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Челси" решил продать Мудрика.

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве.