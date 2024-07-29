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Маршан перевершив досягнення Фелпса на Олімпіаді — рекорд тримався 16 років

29 липня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Маршан побив рекорд Фелпса на Олімпійських іграх
Леон Маршан із золотою медаллю ОІ-2024. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
Валерій Ковалевич - Редактор

Молодий французький плавець Леон Маршан став одним із героїв Олімпіади в Парижі. Він зумів перевершити рекорд американця Майкла Фелпса.

Рекорд протримався 16 років, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Леон Маршан
Леон Маршан під час запливу. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Досягнення Маршана

Французький спортсмен проплив дистанцію за 4:02.95 хвилини. Таким чином, він побив рекорд американця Майкла Фелпса (4:03.84 хвилини), який протримався 16 років.

Леон Маршан майже на шість секунд випередив найближчого переслідувача, яким став Томоюкі Мацусіта з Японії. Третім став Карсон Фостер із США, який відстав від Мацусіти на 0.04 секунди.

Маршан виборов свою першу медаль на Олімпіаді. Чотири роки тому у Токіо він став шостим на дистанції 400 метрів комплексним стилем.

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