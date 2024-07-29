Маршан побил рекорд Фелпса на Олимпийских играх

Леон Маршан с золотой медалью ОИ-2024. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Молодой французский пловец Леон Маршан стал одним из героев Олимпиады в Париже. Он сумел превзойти рекорд американца Майкла Фелпса.

Рекорд продержался 16 лет, сообщает портал Новини.LIVE.

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Леон Маршан во время заплыва. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Достижение Маршана

Французский спортсмен проплыл дистанцию за 4:02.95 минуты. Таким образом он побил рекорд американца Майкла Фелпса (4:03.84 минуты), который продержался 16 лет.

Леон Маршан почти на шесть секунд опередил ближайшего преследователя, которым стал Томоюки Мацусита из Японии. Третьим стал Карсон Фостер из США, который отстал от Мацуситы на 0.04 секунды.

Маршан завоевал свою первую медаль на Олимпиаде. Четыре года назад в Токио он стал шестым на дистанции 400 метров комплексным стилем.

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