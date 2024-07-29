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Маршан превзошел достижение Фелпса на Олимпиаде — рекорд держался 16 лет

29 июля 2024 10:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Маршан побил рекорд Фелпса на Олимпийских играх
Леон Маршан с золотой медалью ОИ-2024. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
Валерий Ковалевич - Редактор

Молодой французский пловец Леон Маршан стал одним из героев Олимпиады в Париже. Он сумел превзойти рекорд американца Майкла Фелпса.

Рекорд продержался 16 лет, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Леон Маршан
Леон Маршан во время заплыва. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Достижение Маршана 

Французский спортсмен проплыл дистанцию за 4:02.95 минуты. Таким образом он побил рекорд американца Майкла Фелпса (4:03.84 минуты), который продержался 16 лет. 

Леон Маршан почти на шесть секунд опередил ближайшего преследователя, которым стал Томоюки Мацусита из Японии. Третьим стал Карсон Фостер из США, который отстал от Мацуситы на 0.04 секунды.

Маршан завоевал свою первую медаль на Олимпиаде. Четыре года назад в Токио он стал шестым на дистанции 400 метров комплексным стилем. 

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