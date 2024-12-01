Марта Костюк показала свій автомобіль після пограбування

Марта Костюк стала жертвою пограбування — що відомо
Лідер збірної України з тенісу Марта Костюк відпочила разом із командою у Мілані. Спортсменка відвідала кілька концертів та стала жертвою пограбування.
З автомобіля Костюк винесли цінні речі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Українська тенісистка Марта Костюк відвідала у Мілані концерт ісландського музичного гурту Kaleo. Спортсменка здобула багато позитивних емоцій, добре провела час на шоу своїх улюблених виконавців, але під час концерту стався неприємний інцидент.
Машину Костюк розбили
Перша ракетка України написала, що під час концерту невідомі зловмисники пограбували машину. У ній розбили скло та винесли цінні речі. Костюк уперше у житті стала жертвою пограбування.
Тенісистка заклеїла стрічкою розбите вікно після того, як на місці інциденту побували правоохоронці. Марта подякувала шанувальникам за підтримку та заявила, що з нею все гаразд.
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