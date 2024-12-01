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Марта Костюк стала жертвою пограбування — що відомо

1 грудня 2024 11:31
Станіслав Костюк - Редактор
Марта Костюк показала свій автомобіль після пограбування
Марта Костюк у студії. Фото: instagram.com/martakostyuk/
Станіслав Костюк - Редактор

Лідер збірної України з тенісу Марта Костюк відпочила разом із командою у Мілані. Спортсменка відвідала кілька концертів та стала жертвою пограбування.

З автомобіля Костюк винесли цінні речі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Марта Костюк
Марта Костюк у Мілані. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Машину Костюк розбили

Перша ракетка України написала, що під час концерту невідомі зловмисники пограбували машину. У ній розбили скло та винесли цінні речі. Костюк уперше у житті стала жертвою пограбування.

Марта Костюк
Машина Марти Костюк після пограбування. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Тенісистка заклеїла стрічкою розбите вікно після того, як на місці інциденту побували правоохоронці. Марта подякувала шанувальникам за підтримку та заявила, що з нею все гаразд.

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спорт пограбування Теніс Марта Костюк українські тенісисти

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