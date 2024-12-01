Марта Костюк показала свой автомобиль после ограбления

Марта Костюк стала жертвой ограбления — что известно
Лидер сборной Украины по теннису Марта Костюк отдохнула вместе с командой в Милане. Спортсменка посетила несколько концертов и стала жертвой ограбления.
Из автомобиля Костюк вынесли ценные вещи, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.
Украинская теннисистка Марта Костюк посетила в Милане концерт исландской музыкальной группы Kaleo. Спортсменка получила много положительных эмоций, хорошо провела время на шоу своих любимых исполнителей, но во время концерта произошел неприятный инцидент.
Машину Костюк разбили
Первая ракетка Украины написала, что во время концерта неизвестные злоумышленники ограбили ее машину. В ней разбили стекло и вынесли ценные вещи. Костюк впервые в жизни стала жертвой ограбления.
Теннисистка заклеила лентой разбитое окно после того, как на месте инцидента побывали сотрудники правоохранительных органов. Марта поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что с ней все в порядке.
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