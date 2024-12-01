Марта Костюк показала свой автомобиль после ограбления

Марта Костюк в студии. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Лидер сборной Украины по теннису Марта Костюк отдохнула вместе с командой в Милане. Спортсменка посетила несколько концертов и стала жертвой ограбления.

Из автомобиля Костюк вынесли ценные вещи, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.

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Марта Костюк в Милане. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Машину Костюк разбили

Первая ракетка Украины написала, что во время концерта неизвестные злоумышленники ограбили ее машину. В ней разбили стекло и вынесли ценные вещи. Костюк впервые в жизни стала жертвой ограбления.

Машина Марты Костюк после ограбления. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Теннисистка заклеила лентой разбитое окно после того, как на месте инцидента побывали сотрудники правоохранительных органов. Марта поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что с ней все в порядке.

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