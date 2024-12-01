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Марта Костюк стала жертвой ограбления — что известно

1 декабря 2024 11:31
Станислав Костюк - Редактор
Марта Костюк показала свой автомобиль после ограбления
Марта Костюк в студии. Фото: instagram.com/martakostyuk/
Станислав Костюк - Редактор

Лидер сборной Украины по теннису Марта Костюк отдохнула вместе с командой в Милане. Спортсменка посетила несколько концертов и стала жертвой ограбления. 

Из автомобиля Костюк вынесли ценные вещи, о чем она сообщила на своей странице в Instagram

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Украинская теннисистка Марта Костюк посетила в Милане концерт исландской музыкальной группы Kaleo. Спортсменка получила много положительных эмоций, хорошо провела время на шоу своих любимых исполнителей, но во время концерта произошел неприятный инцидент. 

Марта Костюк
Марта Костюк в Милане. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Машину Костюк разбили 

Первая ракетка Украины написала, что во время концерта неизвестные злоумышленники ограбили ее машину. В ней разбили стекло и вынесли ценные вещи. Костюк впервые в жизни стала жертвой ограбления. 

Марта Костюк
Машина Марты Костюк после ограбления. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Теннисистка заклеила лентой разбитое окно после того, как на месте инцидента побывали сотрудники правоохранительных органов. Марта поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что с ней все в порядке. 

Напомним, отец голкипера сборной Украины Анатолия Трубина отреагировал на инцидент с российским игроком в Лиге чемпионов. 

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спорт ограбление Теннис Марта Костюк украинские теннисисты

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