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Мартінес розповів, що допомогло Португалії вийти до чвертьфіналу Євро-2024

2 липня 2024 10:38
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мартінес прокоментував важку перемоги над Словенією
Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився після важкої гри проти збірної Словаччини. Він заявив, що основний секрет збірної — це Діогу Кошта.

Про це пише Record.

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За словами головного тренера у португальців було набагато більше моментів ніж у супротивника, проте існувало багато труднощів на полі. 

"Ми грали дуже добре. Але стає складно, якщо не забиваємо першими. Також газон не допомагав контролювати м'яч. А ми багато володіли м'ячем. Ми отримали можливість показати свою пристрасть, показати, що команда здатна викластися на максимум та перемогти. Тепер на нас чекає зовсім інша гра, ми гратимемо з зовсім іншою командою, Францією", — поділився він.

Також тренер відзначив голкіпера збірної, адже він зумів тричі парирувати удари у серії післяматчевих пенальті.  

"Думаю, секрет Португалії – Діогу Кошта. Сьогодні він проявив себе та вийшов на зовсім новий рівень. Його сейв у ситуації з виходом віч-на-віч був приголомшливим. Після цього йому вистачило концентрації на те, щоб парирувати три удари з точки поспіль. Нам слід пишатися ним", – заявив тренер.

Відомо, що Кошта дебютував у збірній у 2021 році. На його рахунку 26 матчів, саме на Євро він здійснив шість сейвів. 

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