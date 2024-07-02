Мартинес прокомментировал тяжелую победу над Словенией

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался после тяжелой игры против сборной Словакии. Он заявил, что основной секрет сборной — Диогу Кошта.

Об этом пишет Record.

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По словам главного тренера, у португальцев было гораздо больше моментов, чем у противника, однако существовало много трудностей на поле.

"Мы играли очень хорошо. Но становится сложно, если не забиваем первыми. Также газон не помогал контролировать мяч. А мы много владели мячом. Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить". Теперь нас ждет совсем другая игра, мы будем играть с совсем другой командой, Францией", — поделился он.

Также тренер отметил голкипера сборной, ведь он сумел трижды парировать удары в серии после матчевых пенальти.

"Думаю, секрет Португалии — Диогу Кошта. Сегодня он проявил себя и вышел на совершенно новый уровень. Его сейв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд. Нам следует гордиться им", — заявил тренер.

Известно, что Кошта дебютировал в сборной в 2021 году. На его счету 26 матчей, именно на Евро он совершил шесть сейвов.

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