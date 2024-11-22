Маскерано стане новим головним тренером Інтер Майамі

Хав'єр Маскерано. Фото: instagram.com/mascherano14

Хав'єр Маскерано займе тренерську посаду у "Інтері Маямі". Таким чином, він тренуватиме клуб, в якому грає Ліонель Мессі.

Про це пише журналіст Фабріціо Романо.

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У повідомленні зазначається, що Хав'єр Маскерано стане новим головним тренером "Інтера Майамі". Тож, аргентинський футболіст тренуватиме команду свого колишнього колеги Мессі.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano will be the new head coach of Inter Miami, as @CLMerlo reports.



Agreement done for the Argentine head coach who always had special friendship with Leo Messi.



Documents being prepared. 🇦🇷 pic.twitter.com/mOaXKIxzvk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024

У ЗМІ наголошують, що саме це стало одним із визначальних чинників, чому Маскерано погодився очолити клуб. Заради роботи з "Інтером Маямі" він залишив посаду тренера збірної Аргентини U-20, яку очолював з 2023 року.

Хав'єр Маскерано завершив кар'єру футболіста у 2020 році. З 2022-го він став головним тренером збірної Аргентини до 23 років, а у вересні цього року очолив національну команду U20.

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