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Маскерано стане новим тренером клубу Мессі

22 листопада 2024 21:11
Станіслав Костюк - Редактор
Маскерано стане новим головним тренером Інтер Майамі
Хав'єр Маскерано. Фото: instagram.com/mascherano14
Станіслав Костюк - Редактор

Хав'єр Маскерано займе тренерську посаду у "Інтері Маямі". Таким чином, він тренуватиме клуб, в якому грає Ліонель Мессі

Про це пише журналіст Фабріціо Романо

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У повідомленні зазначається, що Хав'єр Маскерано стане новим головним тренером "Інтера Майамі". Тож, аргентинський футболіст тренуватиме команду свого колишнього колеги Мессі.  

У ЗМІ наголошують, що саме це стало одним із визначальних чинників, чому Маскерано погодився очолити клуб. Заради роботи з "Інтером Маямі" він залишив посаду тренера збірної Аргентини U-20, яку очолював з 2023 року. 

Хав'єр Маскерано завершив кар'єру футболіста у 2020 році. З 2022-го він став головним тренером збірної Аргентини до 23 років, а у вересні цього року очолив національну команду U20. 

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спорт футбол Ліонель Мессі тренер Інтер Маямі

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