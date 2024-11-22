Маскерано станет новым главным тренером Интер Майами

Хавьер Маскерано. Фото: instagram.com/mascherano14

Хавьер Маскерано займет тренерский пост в "Интере Майами". Таким образом, он будет тренировать клуб, в котором играет Лионель Месси.

Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

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В сообщении отмечается, что Хавьер Маскерано станет новым главным тренером "Интера Майами". Аргентинский футболист будет тренировать команду своего бывшего коллеги Месси.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano должен быть на новом head coach of Inter Miami, как @CLMerlo reports.



Доброжелательный союз для Argentine head coach который все мечтает о специальных предпринимателях с Leo Messi.



Documents being prepared. 🇦🇷 pic.twitter.com/mOaXKIxzvk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024

В СМИ отмечают, что именно это стало одним из определяющих факторов, почему Маскерано согласился возглавить клуб. Ради работы с "Интером Майами" он покинул пост тренера сборной Аргентины U-20, которую возглавлял с 2023 года.

Хавьер Маскерано завершил карьеру футболиста в 2020 году. С 2022 года он стал главным тренером сборной Аргентины до 23 лет, а в сентябре этого года возглавил национальную команду U20.

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