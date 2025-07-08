Частину матчів англійської Прем'єр-ліги можна буде дивитися безкоштовно

Мохамед Салах святкує чемпіонство "Ліверпуля". Фото: instagram.com/mosalah/

У Парламенті Великої Британії обговорять поправку до законопроєкту про реформу футболу (Football Governance Bill). Вона вимагає зробити щонайменше 10 матчів Прем'єр-ліги доступними на каналах BBC або ITV без передплати.

Ініціатива лейбористів-демократів спрямована на розвантаження фанатів від необхідності платити до 660 фунтів на рік за перегляд улюблених ігор, повідомляє The Sun.

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На думку парламентаріїв, таке зобов'язання допоможе повернути глядачів, яких відлякали високі ціни, і зніме фінансовий бар'єр на шляху нових поколінь уболівальників. Фахівці зазначають, що аудиторія Прем'єр-ліги вже скоротилася: минулого сезону на Sky Sports — на 10%, а на TNT — на 17%.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Реформа трансляції матчів АПЛ

Лідер ліберал-демократів з питань культури та спорту Макс Вілкінсон заявив, що "дорогоцінний камінь британського футболу" надто довго був практично недоступний через трансляції за підпискою, і підкреслив, що нинішня система забезпечує лише прибуток для телекомпаній. Представник міністерства культури дав зрозуміти, що уряд не планує переглядати список обов'язкових для трансляції матчів.

Федерацію футболу та трансляторів очікують непрості дебати: дозвіл на безкоштовні покази міг би знизити дохід Прем'єр-ліги, але багато хто в парламенті вказав на подібний досвід в Іспанії, де Ла-Ліга надає один безкоштовний матч на тиждень через DAZN. Попри комерційні ризики, депутати наполягають, що спорт має залишатися доступним для всіх жителів країни.

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