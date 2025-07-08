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Главная Спорт Матч английской Премьер-лиги будут показывать бесплатно

Матч английской Премьер-лиги будут показывать бесплатно

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 17:11
Часть матчей английской Премьер-лиги можно будет смотреть бесплатно
Мохамед Салах празднует чемпионство "Ливерпуля". Фото: instagram.com/mosalah/

В Парламенте Великобритании обсудят поправку к законопроекту о реформе футбола (Football Governance Bill). Она требует сделать не менее 10 матчей Премьер‑лиги доступными на каналах BBC или ITV без подписки.

Инициатива лейбористов-демократов направлена на разгрузку фанатов от необходимости платить до 660 фунтов в год за просмотр любимых игр, сообщает The Sun.

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По мнению парламентариев, такое обязательство поможет вернуть зрителей, которых отпугнули высокие цены, и снимет финансовый барьер на пути новых поколений болельщиков. Специалисты отмечают, что аудитория Премьер‑лиги уже сократилась: в прошлом сезоне на Sky Sports — на 10%, а на TNT — на 17%.

Хосеп Гвардиола
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Реформа трансляции матчей АПЛ

Лидер либерал-демократов по культуре и спорту Макс Уилкинсон заявил, что "драгоценный камень британского футбола" слишком долго был практически недоступен из-за трансляций по подписке, и подчеркнул, что нынешняя система обеспечивает лишь прибыль для телекомпаний. Представитель министерства культуры дал понять, что правительство не планирует пересматривать список обязательных для трансляции матчей.

Федерация футбола и трансляторы ожидают непростые дебаты: разрешение на бесплатные показы могло бы снизить доход Премьер‑лиги, но многие в парламенте указали на подобный опыт в Испании, где Ла Лига предоставляет один бесплатный матч в неделю через DAZN. Несмотря на коммерческие риски, депутаты настаивают, что спорт должен оставаться доступным для всех жителей страны. 

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спорт футбол Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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