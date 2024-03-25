Матч Японія U-23 — Україна U-23 — пряма трансляція
У японському місті Фукуока на стадіоні "Кітакюсю Стедіум" відбудеться перший матч олімпійської збірної України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня. Суперником синьо-жовтих буде Японія U-23.
Пряму відео трансляцію матчу проведе Українська асоціація футболу. Вона буде доступна у цій новині.
Початок матчу Японія U-23 — Україна U-23 заплановано на 12:15 за київським часом.
Стартовий склад України U-23 на матч з Японією U-23
Україна U-23: Фесюн, Сич, Боль, Дідик, Мартинюк, Желізко, Сігєєв, Шостак, Назаренко, Шулянський, Кухаревич.
Запасні: Єрмаков, Дячук, Федір, Кулаковський, Кащук, Фаріна, Маценко, Кулієв.
Ротань на матч із Японією запросив 19 футболістів. Здебільшого це ті, кого не викликали до національної, молодіжної та юнацької збірних України.
На Олімпійських іграх-2024 збірна України зіграє у групі B з Аргентиною, Марокко та однією з команд Азії, яка визначиться пізніше.
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