Матч Японія U-23 — Україна U-23 — пряма трансляція

Матч Україна – Японія. Фото: УАФ

У японському місті Фукуока на стадіоні "Кітакюсю Стедіум" відбудеться перший матч олімпійської збірної України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня. Суперником синьо-жовтих буде Японія U-23.

Пряму відео трансляцію матчу проведе Українська асоціація футболу. Вона буде доступна у цій новині.

Читайте також:

Початок матчу Японія U-23 — Україна U-23 заплановано на 12:15 за київським часом.

Стартовий склад України U-23 на матч з Японією U-23

Україна U-23: Фесюн, Сич, Боль, Дідик, Мартинюк, Желізко, Сігєєв, Шостак, Назаренко, Шулянський, Кухаревич.

Запасні: Єрмаков, Дячук, Федір, Кулаковський, Кащук, Фаріна, Маценко, Кулієв.

Ротань на матч із Японією запросив 19 футболістів. Здебільшого це ті, кого не викликали до національної, молодіжної та юнацької збірних України.

На Олімпійських іграх-2024 збірна України зіграє у групі B з Аргентиною, Марокко та однією з команд Азії, яка визначиться пізніше.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа.