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Матч Япония U-23 — Украина U-23 — прямая видео трансляция

25 марта 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
Матч Япония U-23 — Украина U-23 — прямая видео трансляция
Матч Украина — Япония. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В японском городе Фукуока на стадионе "Китакюсю Стедиум" состоится первый матч олимпийской сборной Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня. Соперником сине-желтых будет Япония U-23.

Прямую видео трансляцию матча проведет Украинская ассоциация футбола. Она будет доступна в этой новости.

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Начало матча Япония U-23 — Украина U-23 запланировано на 12:15 по киевскому времени.

Стартовый состава Украины U-23 на матч с Японией U-23

Украина U-23: Фесюн, Сич, Боль, Дидык, Мартынюк, Желизко, Сигеев, Шостак, Назаренко, Шулянский, Кухаревич.

Запасные: Ермаков, Дячук, Федор, Кулаковский, Кащук, Фарина, Маценко, Кулиев.

Ротань на матч с Японией пригласил 19 футболистов. В основном, это те, кого не вызвали в национальную, молодежную и юношескую сборные Украины.

На Олимпийских играх-2024 сборная Украины сыграет в группе B с Аргентиной, Марокко и одной из команд Азии, которая определится позже.

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом.

футбол
Сборная Украины по футболу
Япония
Руслан Ротань
Олимпийская сборная Украины

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