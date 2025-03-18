Матч України з Бельгією відпрацює суддя, який не любить показувати картки

Суддя Сандро Шерер уже знайомий з Артемом Довбиком. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Союз європейських футбольних асоціацій назвав імена арбітрів, які працюватимуть на перших матчах плей-офф Ліги Націй. Поєдинок України з Бельгією обслуговуватиме Сандро Шерер.

Рефері зі Швейцарії відомий тим, що дає командам боротися на полі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сандро Шерер кілька разів працював на матчах за участю українських футболістів. Він судив поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське "Динамо" програло австрійському "Зальцбургу" з рахунком 0:2. Також він був головним арбітром матчу "Шахтаря" з "Брестом", який завершився перемогою "гірників" із рахунком 2:0.

Сандро Шерер заспокоює гравців у матчі "Лілля" з "Боруссією". Фото: Reuters/Christian Hartmann

Допомагати Сандро Шереру будуть бокові арбітри Штефан де Алмейда і Йонас Ерні (обидва зі Швейцарії). Четвертим суддею стане Ліонель Чуді. За роботу системи VAR спостерігатимуть Федаї Сан і Лукас Фандріх.

Статистика Сандро Шерера

Швейцарський суддя має спортивну освіту. Він вивчав фізкультуру та географію в університеті Базеля, працював спортивним викладачем і лижним інструктором. Шерер став арбітром у 2011 році, а чотири роки потому отримав категорію ФІФА. Працював на Євро-2024.

Швейцарському судді 36 років. Він не любить витягувати з кишені картки під час матчів. У 8 із 10 останніх поєдинків Шерер продемонстрував менше ніж п'ять "гірчичників". Лише одного разу за цей відрізок часу рефері вилучив з поля одного з футболістів. На його рахунку 3 пенальті в 10 останніх матчах.

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