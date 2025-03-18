Матч України з Бельгією відпрацює суддя, який не любить показувати картки

Матч Україна — Бельгія розсудить арбітр, який дає боротися
Союз європейських футбольних асоціацій назвав імена арбітрів, які працюватимуть на перших матчах плей-офф Ліги Націй. Поєдинок України з Бельгією обслуговуватиме Сандро Шерер.
Рефері зі Швейцарії відомий тим, що дає командам боротися на полі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Сандро Шерер кілька разів працював на матчах за участю українських футболістів. Він судив поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське "Динамо" програло австрійському "Зальцбургу" з рахунком 0:2. Також він був головним арбітром матчу "Шахтаря" з "Брестом", який завершився перемогою "гірників" із рахунком 2:0.
Допомагати Сандро Шереру будуть бокові арбітри Штефан де Алмейда і Йонас Ерні (обидва зі Швейцарії). Четвертим суддею стане Ліонель Чуді. За роботу системи VAR спостерігатимуть Федаї Сан і Лукас Фандріх.
Статистика Сандро Шерера
Швейцарський суддя має спортивну освіту. Він вивчав фізкультуру та географію в університеті Базеля, працював спортивним викладачем і лижним інструктором. Шерер став арбітром у 2011 році, а чотири роки потому отримав категорію ФІФА. Працював на Євро-2024.
Швейцарському судді 36 років. Він не любить витягувати з кишені картки під час матчів. У 8 із 10 останніх поєдинків Шерер продемонстрував менше ніж п'ять "гірчичників". Лише одного разу за цей відрізок часу рефері вилучив з поля одного з футболістів. На його рахунку 3 пенальті в 10 останніх матчах.
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