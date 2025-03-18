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Матч Украина — Бельгия рассудит арбитр, который дает бороться

18 марта 2025 12:55
Иван Крутогоров - Редактор
Матч Украины с Бельгией отработает судья, который не любит показывать карточки
Судья Сандро Шерер уже знаком с Артемом Довбиком. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Иван Крутогоров - Редактор

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах плей-офф Лиги Наций. Поединок Украины с Бельгией обслужит Сандро Шерер. 

Рефери из Швейцарии известен тем, что дает командам бороться на поле, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сандро Шерер несколько раз работал на матчах с участием украинских футболистов. Он судил поединок квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Зальцбургу" со счетом 0:2. Также он был главным арбитром матча "Шахтера" с "Брестом", который завершился победой "горняков" со счетом 2:0. 

Сандро Шерер
Сандро Шерер успокаивает игроков в матче "Лилля" с "Боруссией". Фото: Reuters/Christian Hartmann

Помогать Сандро Шереру будут боковые арбитры Штефан де Алмейда и Йонас Эрни (оба из Швейцарии). Четвертым судьей станет Лионель Чуди. За работу системы VAR будут наблюдать Федаи Сан и Лукас Фандрих. 

Статистика Сандро Шерера 

У швейцарского судьи спортивное образование. Он изучал физкультуру и географию в университете Базеля, работал спортивным преподавателем и лыжным инструктором. Шерер стал арбитром в 2011 году, а четыре года спустя получил категорию ФИФА. Работал на Евро-2024. 

Швейцарскому судье 36 лет. Он не любит вытаскивать из кармана карточки во время матчей. В 8 из 10 последних поединков Шерер продемонстрировал меньше пяти "горчичников". Лишь однажды за этот отрезок времени рефери удалил с поля одного из футболистов. На его счету 3 пенальти в 10 последних матчах. 

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