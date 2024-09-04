Збірна України в Лізі Націй — де і коли дивитись матчі

Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках першого туру Ліги Націй збірна України зустрінеться із командою Албанії. Незабаром після цього відбудеться поєдинок "синьо-жовтих" із Чехією.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити обидва матчі національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє номінальний домашній матч Ліги Націй з Албанією. У вівторок, 10 вересня, на команду Сергія Реброва чекає виїзний матч із Чехією.

Георгій Судаков грає проти Тараса Степаненка. Фото: instagram.com/uafukraine/

Де і коли дивитись збірну України у Лізі Націй

Офіційним транслятором поєдинків Ліги Націй України є медіапортал Megogo. Перегляд матчів "синьо-жовтих" буде доступний за умови оформлення підписок "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

При цьому поєдинки Ліга Націй за участю збірної України будуть доступні безкоштовно на регіональних телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" тощо) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

На ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ Ліги націй, буде обмежено трансляцію місцевих телеканалів "Суспільного".

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