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Матчи сборной Украины в Лиге Наций можно будет смотреть бесплатно

4 сентября 2024 13:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Сборная Украины в Лиге Наций — где и когда смотреть матчи
Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках первого тура Лиги Наций сборная Украины встретится с командой Албании. Вскоре после этого состоится поединок "сине-желтых" с Чехией. 

Украинские болельщики смогут увидеть оба матча национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет номинальной домашний матч Лиги Наций с Албанией. Во вторник, 10 сентября, команду Сергея Реброва ждет выездной матч с Чехией.

Георгий Судаков
Георгий Судаков играет против Тараса Степаненко. Фото: instagram.com/uafukraine/ 

Где и когда смотреть сборную Украины в Лиге Наций 

Официальным транслятором поединков Лиги Наций в Украине является медиапортал Megogo. Просмотр матчей "сине-желтых" будет доступна при условии оформления подписок "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная". 

При этом поединки Лига Наций с участием сборной Украины будут доступны бесплатно на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и тд) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). 

На ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ Лиги наций, будет ограничена трансляция местных телеканалов "Суспільного".

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров

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13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

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