Сборная Украины в Лиге Наций — где и когда смотреть матчи

Матчи сборной Украины в Лиге Наций можно будет смотреть бесплатно
В рамках первого тура Лиги Наций сборная Украины встретится с командой Албании. Вскоре после этого состоится поединок "сине-желтых" с Чехией.
Украинские болельщики смогут увидеть оба матча национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE.
В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет номинальной домашний матч Лиги Наций с Албанией. Во вторник, 10 сентября, команду Сергея Реброва ждет выездной матч с Чехией.
Где и когда смотреть сборную Украины в Лиге Наций
Официальным транслятором поединков Лиги Наций в Украине является медиапортал Megogo. Просмотр матчей "сине-желтых" будет доступна при условии оформления подписок "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".
При этом поединки Лига Наций с участием сборной Украины будут доступны бесплатно на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и тд) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
На ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ Лиги наций, будет ограничена трансляция местных телеканалов "Суспільного".
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