Сборная Украины в Лиге Наций — где и когда смотреть матчи

Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках первого тура Лиги Наций сборная Украины встретится с командой Албании. Вскоре после этого состоится поединок "сине-желтых" с Чехией.

Украинские болельщики смогут увидеть оба матча национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет номинальной домашний матч Лиги Наций с Албанией. Во вторник, 10 сентября, команду Сергея Реброва ждет выездной матч с Чехией.

Георгий Судаков играет против Тараса Степаненко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где и когда смотреть сборную Украины в Лиге Наций

Официальным транслятором поединков Лиги Наций в Украине является медиапортал Megogo. Просмотр матчей "сине-желтых" будет доступна при условии оформления подписок "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

При этом поединки Лига Наций с участием сборной Украины будут доступны бесплатно на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и тд) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

На ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ Лиги наций, будет ограничена трансляция местных телеканалов "Суспільного".

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.

Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.

Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки.

Маркевич назвал лучшего футболиста Украины в начале сезона.