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Головна Спорт Мбаппе екстрено госпіталізували

Мбаппе екстрено госпіталізували

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Дата публікації: 19 червня 2025 18:41
Мбаппе госпіталізований: форвард Реала пропустить КЧС через хворобу
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters
Ключові моменти Що сталося з Мбаппе

У мадридському "Реалі" знову втрата під час клубного чемпіонату світу. Команда втратила свого найбільш забивного футболіста Кіліана Мбаппе.

Француза було госпіталізовано, про що повідомив офіційний сайт клубу.

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Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Що сталося з Мбаппе

Причиною госпіталізації став гострий гастроентерит, який вимагав негайного медичного втручання.

Наразі гравець проходить комплексне обстеження в одній із клінік, за результатами якого лікарі визначать курс лікування та назвуть терміни відновлення.

Через хворобу Кіліан пропустив перший поєдинок "Реала" на клубному чемпіонаті світу проти саудівського "Аль-Хілаля", який завершився нічиєю 1:1. Відсутність зіркового нападника відзначилась на атакувальному потенціалу клуба.

Нагадаємо, київське "Динамо" хоче вигідно продати одного зі своїх лідерів.

Російський коментатор, який раніше був "хорошим росіянином" та підтримував Україну, різко став ненавидіти українців.

В боях з російськими військами загинув талановитий український спортсмен.

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх показала свого мотиватора.

Франція футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Клубний чемпіонат світу з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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