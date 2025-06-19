Мбаппе госпіталізований: форвард Реала пропустить КЧС через хворобу

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" знову втрата під час клубного чемпіонату світу. Команда втратила свого найбільш забивного футболіста Кіліана Мбаппе.

Француза було госпіталізовано, про що повідомив офіційний сайт клубу.

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Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Що сталося з Мбаппе

Причиною госпіталізації став гострий гастроентерит, який вимагав негайного медичного втручання.

Наразі гравець проходить комплексне обстеження в одній із клінік, за результатами якого лікарі визначать курс лікування та назвуть терміни відновлення.

Через хворобу Кіліан пропустив перший поєдинок "Реала" на клубному чемпіонаті світу проти саудівського "Аль-Хілаля", який завершився нічиєю 1:1. Відсутність зіркового нападника відзначилась на атакувальному потенціалу клуба.

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