Мбаппе госпитализирован: форвард Реала пропустит КЧМ из-за болезни

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" снова потеря во время клубного чемпионата мира. Команда потеряла своего самого забивного футболиста Килиана Мбаппе.

Француз был госпитализирован, о чем сообщил официальный сайт клуба.

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Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Что произошло с Мбаппе

Причиной госпитализации стал острый гастроэнтерит, который требовал немедленного медицинского вмешательства.

Сейчас игрок проходит комплексное обследование в одной из клиник, по результатам которого врачи определят курс лечения и назовут сроки восстановления.

Из-за болезни Килиан пропустил первый поединок "Реала" на клубном чемпионате мира против саудовского "Аль-Хилаля", который завершился ничьей 1:1. Отсутствие звездного нападающего отразилось на атакующем потенциале клуба.

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