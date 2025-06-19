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Главная Спорт Мбаппе экстренно госпитализировали

Мбаппе экстренно госпитализировали

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Дата публикации 19 июня 2025 18:41
Мбаппе госпитализирован: форвард Реала пропустит КЧМ из-за болезни
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters
Ключові моменти Что произошло с Мбаппе

В мадридском "Реале" снова потеря во время клубного чемпионата мира. Команда потеряла своего самого забивного футболиста Килиана Мбаппе.

Француз был госпитализирован, о чем сообщил официальный сайт клуба.

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Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Что произошло с Мбаппе

Причиной госпитализации стал острый гастроэнтерит, который требовал немедленного медицинского вмешательства.

Сейчас игрок проходит комплексное обследование в одной из клиник, по результатам которого врачи определят курс лечения и назовут сроки восстановления.

Из-за болезни Килиан пропустил первый поединок "Реала" на клубном чемпионате мира против саудовского "Аль-Хилаля", который завершился ничьей 1:1. Отсутствие звездного нападающего отразилось на атакующем потенциале клуба.

Напомним, киевское "Динамо" хочет выгодно продать одного из своих лидеров.

Российский комментатор, который ранее был "хорошим русским" и поддерживал Украину, резко стал ненавидеть украинцев.

В боях с российскими войсками погиб талантливый украинский спортсмен.

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих показала своего мотиватора.

Франция футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Клубный чемпионат мира по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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