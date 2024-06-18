Кіліан Мбаппе може не зіграти на Євро-2024 через травму

Мбаппе може більше не зіграти на Євро-2024
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав травму під час дебютного поєдинку на чемпіонаті Європи-2024. Лідер "триколірних" пошкодив ніс під час зіткнення із суперником.
Матч проти Австрії може стати єдиним для Мбаппе на Євро-2024, повідомляє Le Figaro.
У першому турі групового етапу континентальної першості збірна Франції обіграла Австрію з рахунком 1:0. Лідер "триколірних" у цьому поєдинку отримав травму носа, яка може стати серйозною проблемою для команди Дідьє Дешама.
Коли Мбаппе повернеться на поле
Капітан "триколірних" взяв участь у єдиному голі своєї команди, але не зумів дограти матч проти австрійців до кінця. Лікарі не змогли зупинити кровотечу з носа у новачка мадридського "Реала".
Наступного дня після матчу стало відомо, що травма може стати на заваді Мбаппе зіграти ще хоча б один поєдинок на турнірі. Кіліан може встигнути відновитися до поєдинків плей-офф, але на груповій стадії Євро-2024 він не вийде на поле.
Сам Мбаппе вже попросив уболівальників підказати йому ідею для захисної маски, в якій футболістові доведеться грати найближчі тижні.
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