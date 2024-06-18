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Мбаппе может больше не сыграть на Евро-2024

18 июня 2024 12:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Килиан Мбаппе может не сыграть на Евро-2024 из-за травмы
Килиан Мбаппе во время атаки сборной Франции. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму во время дебютного поединка на чемпионате Европы-2024. Лидер "трехцветных" повредил нос во время столкновения с соперником. 

Матч против Австрии может оказаться единственным для Мбаппе на Евро-2024, сообщает Le Figaro

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В первом туре группового этапа континентального первенства сборная Франции обыграла Австрию со счетом 1:0. Лидер "трехцветных" в этом поединке получил травму носа, которая может стать серьезной проблемой для команды Дидье Дешама. 

Килиан Мбаппе получил тяжелую травму
Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Когда Мбаппе вернется на поле 

Капитан "трехцветных" принял участие в единственном голе своей команды, но не сумел доиграть матч против австрийцев до конца. Врачи не сумели остановить кровотечение из носа у новичка мадридского "Реала". 

На следующий день после матча стало известно, что травма может помешать Мбаппе сыграть еще хотя бы один поединок на турнире. Килиан может успеть восстановиться к поединкам плей-офф, но на групповой стадии Евро-2024 он не выйдет на поле. 

Сам Мбаппе уже попросил болельщиков подсказать ему идею для защитной маски, в которой футболисту придется играть ближайшие недели. 

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

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Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
футбол
Евро-2024
спорт

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