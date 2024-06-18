Килиан Мбаппе может не сыграть на Евро-2024 из-за травмы

Килиан Мбаппе во время атаки сборной Франции. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму во время дебютного поединка на чемпионате Европы-2024. Лидер "трехцветных" повредил нос во время столкновения с соперником.

Матч против Австрии может оказаться единственным для Мбаппе на Евро-2024, сообщает Le Figaro.

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В первом туре группового этапа континентального первенства сборная Франции обыграла Австрию со счетом 1:0. Лидер "трехцветных" в этом поединке получил травму носа, которая может стать серьезной проблемой для команды Дидье Дешама.

Килиан Мбаппе уходит с поля. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Когда Мбаппе вернется на поле

Капитан "трехцветных" принял участие в единственном голе своей команды, но не сумел доиграть матч против австрийцев до конца. Врачи не сумели остановить кровотечение из носа у новичка мадридского "Реала".

На следующий день после матча стало известно, что травма может помешать Мбаппе сыграть еще хотя бы один поединок на турнире. Килиан может успеть восстановиться к поединкам плей-офф, но на групповой стадии Евро-2024 он не выйдет на поле.

Сам Мбаппе уже попросил болельщиков подсказать ему идею для защитной маски, в которой футболисту придется играть ближайшие недели.

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