Мбаппе здивував словами після матчу з Україною

Кіліан Мбаппе втратив момент забити гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе підбив підсумки стартового матчу відбору до чемпіонату світу-2026. Його команда обіграла Україну з рахунком 2:0 у Вроцлаві.

Мбаппе визнав, що "триколірним" ще є над чим працювати, повідомляє RMC Sport.

Франція швидко заволоділа м'ячем та створила низку небезпечних моментів, але реалізувати всі шанси не вдалося. Українці відповіли активністю в другому таймі та мали свої нагоди, проте захисники та голкіпер господарів поля не дозволили змінити рахунок.

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мбаппе став автором другого голу, забивши на 82-й хвилині та встановивши остаточний результат. Цей м'яч дозволив йому зрівнятися за голами за збірну з легендарним Тьєррі Анрі.

Що Мбаппе сказав про гру французів

За словами капітана "триколірних", команда виконала завдання і впевнено розпочала відбір. Він зазначив, що збірна Франції мала достатньо моментів, щоб збільшити рахунок, але поки що є над чим працювати. Форвард додав, що Україна створила суперникам певні труднощі, особливо після перерви.

"Ми контролювали хід гри, створювали небезпечні епізоди та заслужено перемогли. Завжди можна зіграти краще, і ми будемо над цим працювати. Україна показала характер, але ми були сильнішими. Для нас це важливий старт, і тепер потрібно продовжувати в тому ж дусі", — пояснив Мбаппе.

Уже у вівторок, 9 вересня, Франція прийме Ісландію, яка в першому матчі відбору розгромила Азербайджан із рахунком 5:0.

