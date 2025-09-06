Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Спорт Мбаппе назвав ключ до перемоги над збірною України

Мбаппе назвав ключ до перемоги над збірною України

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:32
Мбаппе здивував словами після матчу з Україною
Кіліан Мбаппе втратив момент забити гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе підбив підсумки стартового матчу відбору до чемпіонату світу-2026. Його команда обіграла Україну з рахунком 2:0 у Вроцлаві.

Мбаппе визнав, що "триколірним" ще є над чим працювати, повідомляє RMC Sport.

Реклама
Читайте також:

Франція швидко заволоділа м'ячем та створила низку небезпечних моментів, але реалізувати всі шанси не вдалося. Українці відповіли активністю в другому таймі та мали свої нагоди, проте захисники та голкіпер господарів поля не дозволили змінити рахунок.

Реклама
Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мбаппе став автором другого голу, забивши на 82-й хвилині та встановивши остаточний результат. Цей м'яч дозволив йому зрівнятися за голами за збірну з легендарним Тьєррі Анрі.

Що Мбаппе сказав про гру французів

За словами капітана "триколірних", команда виконала завдання і впевнено розпочала відбір. Він зазначив, що збірна Франції мала достатньо моментів, щоб збільшити рахунок, але поки що є над чим працювати. Форвард додав, що Україна створила суперникам певні труднощі, особливо після перерви.

Реклама

"Ми контролювали хід гри, створювали небезпечні епізоди та заслужено перемогли. Завжди можна зіграти краще, і ми будемо над цим працювати. Україна показала характер, але ми були сильнішими. Для нас це важливий старт, і тепер потрібно продовжувати в тому ж дусі", — пояснив Мбаппе.

Уже у вівторок, 9 вересня, Франція прийме Ісландію, яка в першому матчі відбору розгромила Азербайджан із рахунком 5:0.

Нагадаємо, головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам назвав проблеми в грі своєї команди.

А наставник збірної України Сергій Ребров назвав рису своєї команди, якою він залишився задоволений.

Футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний пояснив, чому його команді було складно уникнути поразки в матчі з Францією.

Новачок "Бенфіки" Георгій Судаков назвав ключову помилку "синьо-жовтих" у поєдинку проти збірної Франції.

спорт футбол Збірна України з футболу Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації