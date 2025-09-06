Видео
Главная Спорт Мбаппе назвал ключ к победе над сборной Украины

Мбаппе назвал ключ к победе над сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:32
Мбаппе объяснил, что мешало Франции забить больше голов Украине
Килиан Мбаппе упустил момент забить гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги стартового матча отбора к чемпионату мира-2026. Его команда обыграла Украину со счетом 2:0 во Вроцлаве.

Мбаппе признал, что "трехцветным" еще есть над чем работать, сообщает RMC Sport

Читайте также:

Франция быстро завладела мячом и создала ряд опасных моментов, но реализовать все шансы не удалось. Украинцы ответили активностью во втором тайме и имели свои возможности, однако защитники и голкипер хозяев поля не позволили изменить счет. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мбаппе стал автором второго гола, забив на 82-й минуте и установив окончательный результат. Этот мяч позволил ему сравняться по голам за сборную с легендарным Тьерри Анри.

Что Мбаппе сказал об игре французов 

По словам капитана "трехцветных", команда выполнила задачу и уверенно начала отбор. Он отметил, что сборная Франции имела достаточно моментов, чтобы увеличить счёт, но пока есть над чем работать. Форвард добавил, что Украина создала соперникам определенные трудности, особенно после перерыва.

"Мы контролировали ход игры, создавали опасные эпизоды и заслуженно победили. Всегда можно сыграть лучше, и мы будем над этим работать. Украина показала характер, но мы были сильнее. Для нас это важный старт, и теперь нужно продолжать в том же духе", — объяснил Мбаппе. 

Уже во вторник, 9 сентября, Франция примет Исландию, которая в первом матче отбора разгромила Азербайджан со счетом 5:0. 

Напомним, главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам назвал проблемы в игре своей команды. 

А наставник сборной Украины Сергей Ребров назвал черту своей команды, которой он остался доволен. 

Футболист "ПСЖ" Илья Забарный объяснил, почему его команде было сложно уйти от поражения в матче с Францией. 

Новичок "Бенфики" Георгий Судаков назвал ключевую ошибку "сине-желтых" в поединке против сборной Франции. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
