Мбаппе здобув за сезон більше трофеїв, ніж Реал

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Сезон-2024/2025 видався видатним для Кіліана Мбаппе не тільки за кількістю голів, а й за кількістю завойованих особистих трофеїв. Він не зміг стати чемпіоном Іспанії, але продемонстрував свій високий рівень.

Нападник здобув "Золоту бутсу" і став найрезультативнішим гравцем Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для мадридського гранда сезон 2024/2025 вийшов неоднозначним. Команда не змогла виграти Ла-Лігу та завершила чемпіонат Іспанії на другому місці, поступившись "Барселоні". У фінал Ліги чемпіонів "королівський клуб" теж не зумів пробитися. На тлі цього Мбаппе, який приєднався до клубу тільки влітку 2025-го, вже має більш значний список досягнень.

Як Мбаппе став найкращим у Європі

Початок першого сезону француза в "Реалі" видався непростим. Кіліан довго адаптувався в новому чемпіонаті й лише восени почав стабільно забивати. Однак до середини весни він увімкнувся на повну та забивав майже в кожному матчі. У підсумку француз обійшов Роберта Левандовського в Іспанії та Віктора Дьокереша в Європі, завоювавши "Золоту бутсу" вперше в кар'єрі.

Мбаппе не може спокійно пройти вулицею. Фото: Reuters/Jakub Porzycki

Ось який вигляд має підсумкова п'ятірка найкращих бомбардирів Європи станом на 26 травня 2025 року:

Мбаппе ("Реал", Франція) — 31 гол; Дьекереш ("Спортинг", Португалія) — 39 голів; Салах ("Ліверпуль", Єгипет) — 29 голів; Левандовський ("Барселона", Польща) — 27 голів; Кейн ("Баварія", Англія) — 26 голів.

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