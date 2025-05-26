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Мбаппе обошел Реал по количеству титулов за сезон

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Дата публикации 26 мая 2025 08:36
Мбаппе завоевал за сезон больше трофеев, чем Реал
Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Сезон-2024/2025 выдался выдающимся для Килиана Мбаппе не только по количеству голов, но и по числу завоеванных личных трофеев. Он не смог стать чемпионом Испании, но продемонстрировал свой высокий уровень. 

Нападающий завоевал "Золотую бутсу" и стал самым результативным игроком Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для мадридского гранда сезон 2024/2025 получился неоднозначным. Команда не смогла выиграть Ла Лигу и завершила чемпионат Испании на втором месте, уступив "Барселоне". В финал Лиги чемпионов "королевский клуб" тоже не сумел пробиться. На фоне этого Мбаппе, который присоединился к клубу только летом 2025-го, уже имеет более внушительный список достижений. 

Как Мбаппе стал лучшим в Европе

Начало первого сезона француза в "Реале" выдалось непростым. Килиан долго адаптировался в новом чемпионате и лишь осенью начал стабильно забивать. Однако к середине весны он включился на полную и забивал почти в каждом матче. В итоге француз обошел Роберта Левандовского в Испании и Виктора Дьекереша в Европе, завоевав "Золотую бутсу" впервые в карьере. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе не может спокойно пройти по улице. Фото: Reuters/Jakub Porzycki

Вот как выглядит итоговая пятёрка лучших бомбардиров Европы по состоянию на 26 мая 2025 года:

  1. Мбаппе ("Реал", Франция) — 31 гол; 
  2. Дьекереш ("Спортинг", Португалия) — 39 голов; 
  3. Салах ("Ливерпуль", Египет) — 29 голов; 
  4. Левандовский ("Барселона", Польша) — 27 голов; 
  5. Кейн ("Бавария", Англия) — 26 голов. 

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спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Роберт Левандовский Виктор Дьекереш
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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