Мбаппе завоевал за сезон больше трофеев, чем Реал

Мбаппе обошел Реал по количеству титулов за сезон
Сезон-2024/2025 выдался выдающимся для Килиана Мбаппе не только по количеству голов, но и по числу завоеванных личных трофеев. Он не смог стать чемпионом Испании, но продемонстрировал свой высокий уровень.
Нападающий завоевал "Золотую бутсу" и стал самым результативным игроком Европы, сообщает портал Новини.LIVE.
Для мадридского гранда сезон 2024/2025 получился неоднозначным. Команда не смогла выиграть Ла Лигу и завершила чемпионат Испании на втором месте, уступив "Барселоне". В финал Лиги чемпионов "королевский клуб" тоже не сумел пробиться. На фоне этого Мбаппе, который присоединился к клубу только летом 2025-го, уже имеет более внушительный список достижений.
Как Мбаппе стал лучшим в Европе
Начало первого сезона француза в "Реале" выдалось непростым. Килиан долго адаптировался в новом чемпионате и лишь осенью начал стабильно забивать. Однако к середине весны он включился на полную и забивал почти в каждом матче. В итоге француз обошел Роберта Левандовского в Испании и Виктора Дьекереша в Европе, завоевав "Золотую бутсу" впервые в карьере.
Вот как выглядит итоговая пятёрка лучших бомбардиров Европы по состоянию на 26 мая 2025 года:
- Мбаппе ("Реал", Франция) — 31 гол;
- Дьекереш ("Спортинг", Португалия) — 39 голов;
- Салах ("Ливерпуль", Египет) — 29 голов;
- Левандовский ("Барселона", Польша) — 27 голов;
- Кейн ("Бавария", Англия) — 26 голов.
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