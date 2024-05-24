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Мбаппе переїхав до Мадриду — коли Реал представить Кіліана

24 травня 2024 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе переїхав до Мадриду — коли Реал представить Кіліана
Кіліан Мбаппе з мамою Файзою, батьком Вілфрідом та братом Ітаном. Фото: Reuters/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе готується до трансферу до мадридського "Реала". Форвард уже попрощався з уболівальниками "ПСЖ".

Мбаппе вже переїхав до Мадриду, повідомляє Diario AS.

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Кіліан Мбаппе більше не зіграє у складі "ПСЖ". Він попрощається з уболівальниками столичної команди під час фіналу Кубка Франції, який відбудеться 25 травня. Суперником парижан стане "Ліон".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе (ліворуч) у берлінському Музеї воскових фігур. Фото: Gonzalo Fuentes

Коли "Реал" оголосить про трансфер Мбаппе

Форвард збірної Франції придбав особняк у Мадриді, який знаходиться за кілька кілометрів від клубної бази "Реала". Футболісту допоміг обрати житло його колишній партнер із "ПСЖ" Серхіо Рамос, який займається нерухомістю у столиці Іспанії.

Мбаппе заплатив за свій особняк 18 млн євро. Це не великі гроші для футболіста, який отримав від "Реала" 150 млн євро як підписний бонус. "Королівський клуб" оголосить про підписання контракту з Кіліаном одразу після закінчення Євро-2024.

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