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Мбаппе переехал в Мадрид — когда Реал представит Килиана

24 мая 2024 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе переехал в Мадрид — когда Реал представит Килиана
Килиан Мбаппе с мамой Файзой, отцом Уилфридом и братом Итаном. Фото: Reuters/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе готовится к трансферу в мадридский "Реал". Форвард уже попрощался с болельщиками "ПСЖ".

Мбаппе уже переехал в Мадрид, сообщает Diario AS

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Килиан Мбаппе больше не сыграет в составе "ПСЖ". Он попрощается с болельщиками столичной команды во время финала Кубка Франции, который состоится 25 мая. Соперником парижан станет "Лион". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (слева) в берлинском Музее восковых фигур. Фото: Gonzalo Fuentes

Когда "Реал" объявит о трансфере Мбаппе 

Форвард сборной Франции приобрел особняк в Мадриде, который находится в нескольких километрах от клубной базы "Реала". Футболисту помог выбрать жилье его бывший партнер по "ПСЖ" Серхио Рамос, который занимается недвижимостью в столице Испании. 

Мбаппе заплатил за свой особняк 18 млн евро. Это не большие деньги для футболиста, который получил от "Реала" 150 млн евро в качестве подписного бонуса. "Королевский клуб" объявит о подписании контракта с Килианом сразу после окончания Евро-2024.  

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