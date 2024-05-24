Мбаппе переехал в Мадрид — когда Реал представит Килиана

Килиан Мбаппе с мамой Файзой, отцом Уилфридом и братом Итаном. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе готовится к трансферу в мадридский "Реал". Форвард уже попрощался с болельщиками "ПСЖ".

Мбаппе уже переехал в Мадрид, сообщает Diario AS.

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Килиан Мбаппе больше не сыграет в составе "ПСЖ". Он попрощается с болельщиками столичной команды во время финала Кубка Франции, который состоится 25 мая. Соперником парижан станет "Лион".

Килиан Мбаппе (слева) в берлинском Музее восковых фигур. Фото: Gonzalo Fuentes

Когда "Реал" объявит о трансфере Мбаппе

Форвард сборной Франции приобрел особняк в Мадриде, который находится в нескольких километрах от клубной базы "Реала". Футболисту помог выбрать жилье его бывший партнер по "ПСЖ" Серхио Рамос, который занимается недвижимостью в столице Испании.

Мбаппе заплатил за свой особняк 18 млн евро. Это не большие деньги для футболиста, который получил от "Реала" 150 млн евро в качестве подписного бонуса. "Королевский клуб" объявит о подписании контракта с Килианом сразу после окончания Евро-2024.

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