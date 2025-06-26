Мбаппе повернувся до тренувань після хвороби, але втратив велику вагу

Кіліан Мбаппе на тренуванны "Реалу". Фото: Reuters

У мадридського "Реалу", який наразі виступає на Клубному чемпіонату світу, проблеми зі складом. Вони поки не можуть розраховувати на свого кращого бомбардира Кіліана Мбаппе.

Наразі футболіст лише повертається в режим після того, як минулого тижня був госпіталізований, повідомив портал The Sun.

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Зазначимо, що минулого тижня Мбаппе госпіталізували з гострим гастроентеритом.

Тренування гравців "Реала". Фото: Reuters

Мбаппе у поганій фізичній формі

За інформацією джерела, 26-річного Мбаппе вже виписали з лікарні й він повернувся до тренувань, але втратив 4-5 кг через вірусне захворювання.

Після виписки він ізолювався від команди, щоб вберегти партнерів від вірусу, який підхопив у Мадриді перед вильотом до США на КЧС.

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: Reuters

З 23 червня Мбаппе відновив індивідуальні тренування, але не відомо, чи він зіграє проти "Зальцбурга" 26 червня.

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