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Главная Спорт Мбаппе после тяжелой болезни находится в плохом состоянии

Мбаппе после тяжелой болезни находится в плохом состоянии

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Дата публикации 26 июня 2025 07:10
Мбаппе вернулся к тренировкам после болезни, но потерял большой вес
Килиан Мбаппе на тренировке "Реала". Фото: Reuters
Ключові моменти Мбаппе в плохой физической форме

У мадридского "Реала", который сейчас выступает на Клубном чемпионате мира, проблемы с составом. Они пока не могут рассчитывать на своего лучшего бомбардира Килиана Мбаппе.

Сейчас футболист только возвращается в режим после того, как на прошлой неделе был госпитализирован, сообщил портал The Sun.

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Отметим, что на прошлой неделе Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом.

Килиан Мбаппе
Тренировка игроков "Реала". Фото: Reuters

Мбаппе в плохой физической форме

По информации источника, 26-летнего Мбаппе уже выписали из больницы и он вернулся к тренировкам, но потерял 4-5 кг из-за вирусного заболевания.

После выписки он изолировался от команды, чтобы уберечь партнеров от вируса, который подхватил в Мадриде перед вылетом в США на КЧС.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: Reuters

С 23 июня Мбаппе возобновил индивидуальные тренировки, но не известно, сыграет ли он против "Зальцбурга" 26 июня.

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футбол болезнь Килиан Мбаппе Реал Мадрид Клубный чемпионат мира по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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