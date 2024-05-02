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Мбаппе пояснив причину поразки ПСЖ у Дортмунді та пообіцяв реванш

2 травня 2024 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе пояснив причину поразки ПСЖ у Дортмунді та пообіцяв реванш
Кіліан Мбаппе після матчу з "Боруссією". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе розчарований результатом першого півфіналу Ліги чемпіонів. Його команда програла у Дортмунді місцевій "Боруссії".

Мбаппе назвав причини поразки "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Лідер "ПСЖ" знову не зумів проявити себе на полі у матчі Ліги чемпіонів. Кіліан Мбаппе мав кілька хороших моментів у другому таймі матчу з "Боруссією" в Дортмунді. Він навіть влучив у штангу воріт суперника, але тренерський штаб чекав від футболіста зовсім іншого результату.

Що Мбаппе сказав про матч

Після фінального свистка арбітра форвард "ПСЖ" подякував уболівальникам і визнав, що його команда заслужила на поразку. На думку Мбаппе, трибуни стадіону в Дортмунді чинили серйозний тиск на французьких гравців, але у поєдинку у відповідь все буде по-іншому.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Боруссією". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Мбаппе попросив уболівальників "ПСЖ" влаштувати "Боруссії" гарячий прийом у Парижі. Кіліан не сумнівається, що його команда зуміє винести уроки з поразки й докладе максимум зусиль, щоб вийти у фінал ЛЧ.

"Цей матч міг закінчитися внічию з рахунком 3:3. Другий тайм був сповнений нереалізованих моментів. Однак на такій стадії Ліги чемпіонів немає слабких суперників, не можна втрачати концентрацію ні на хвилину. За тиждень все буде по-іншому. Мета "ПСЖ" залишилася колишньою — це перемога в турнірі. Але нам знадобиться підтримка вболівальників", — заявив Мбаппе.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ

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