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Луїс Енріке назвав, чого не вистачило ПСЖ у матчі з Боруссією

2 травня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Луїс Енріке назвав, чого не вистачило ПСЖ у матчі з Боруссією
Луїс Енріке. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст


Незважаючи на поразку ПСЖ у Дортмунді в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів, тренер парижан Луїс Енріке залишається оптимістом перед матчем-відповіддю. Він дуже сподівається на підтримку своїх вболівальників у Парижі.

Про це пише lequipe, передає Новини.LIVE.

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На післяматчевій пресконференції тренера запитали, чому він зробив лише одну заміну, коли замість травмованого Лукас Ернандеса вийшов Лукас Беральдо не використавши такого гравця, як Рамос. 

"Тренерам завжди доводиться робити вибір із гравцями, які, на їхню думку, найкраще підходять для їх команди. Перш ніж оцінювати зміни, ми повинні оцінити матч. Обидві команди зіграли добре, особливо з м'ячем. У нас було багато моментів, і різниця була в тому, що вони забили, а ми ні. Але результат чітко показує, що він був збалансованим", — каже Луїс Енріке.

Також фахівець додав, що метою його команди було пресингувати, але його підопічним не вистачало інтенсивності.

"Дортмунд — це команда, яка має два способи гри: довгий і короткий. Ми намагалися захистити свій правий фланг, пропускали цих двох проти одного з Барколя, але намагалися позбавити їх довгих м'ячів. У першому таймі нам не вистачало інтенсивності нападу, але потім все було зовсім по-іншому. Після перерви ми не змінили тактику. Нам просто не вистачило інтенсивності. Ми повинні були бути більш різкими в атаці. Після перерви у нас це вийшло краще. Мені нема в чому дорікнути своїм гравцям за настрій після перерви. Ми мали шанси зрівняти рахунок", — підкреслив він.

У Парижі буде інший сценарій

Наставник парижан проанонсував, що у Парижі буде зовсім інакший перебіг подій на полі. Він не сумнівається у своїй команді.

"Я впевнений. Будемо грати вдома за іншим сценарієм. Матч-відповідь вдома (в цьому сезоні) для нас буде вперше. Нам більше нічого втрачати, і ми збираємося досягти цього результату. Атмосфера була винятковою, особливо від наших вболівальників. Матч-відповідь буде іншим. Три тисячі вболівальників не припиняли співати протягом усієї гри. У Парижі буде 50 тисяч. Ми ніколи не відпустимо м'яч. Ми збираємося отримати цей фінал. Наша мета – змусити їх пишатися нами. Це наша мета", — заявив тренер.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Ліга чемпіонів
ПСЖ
Боруссія Дортмунд
Луіс Енріке

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