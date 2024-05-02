Луїс Енріке назвав, чого не вистачило ПСЖ у матчі з Боруссією

Луїс Енріке. Фото: Reuters



Незважаючи на поразку ПСЖ у Дортмунді в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів, тренер парижан Луїс Енріке залишається оптимістом перед матчем-відповіддю. Він дуже сподівається на підтримку своїх вболівальників у Парижі.

Про це пише lequipe, передає Новини.LIVE.

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"Тренерам завжди доводиться робити вибір із гравцями, які, на їхню думку, найкраще підходять для їх команди. Перш ніж оцінювати зміни, ми повинні оцінити матч. Обидві команди зіграли добре, особливо з м'ячем. У нас було багато моментів, і різниця була в тому, що вони забили, а ми ні. Але результат чітко показує, що він був збалансованим", — каже Луїс Енріке.

🔴🔵👊 Pourquoi avez-vous harangué les Ultras à la fin ?



Luis Enrique : « Ils n’ont pas arrêté de chanter. On doit rendre nos fans fiers et aller chercher cette finale. » pic.twitter.com/apId2V4Sxz — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 1, 2024

Також фахівець додав, що метою його команди було пресингувати, але його підопічним не вистачало інтенсивності.

"Дортмунд — це команда, яка має два способи гри: довгий і короткий. Ми намагалися захистити свій правий фланг, пропускали цих двох проти одного з Барколя, але намагалися позбавити їх довгих м'ячів. У першому таймі нам не вистачало інтенсивності нападу, але потім все було зовсім по-іншому. Після перерви ми не змінили тактику. Нам просто не вистачило інтенсивності. Ми повинні були бути більш різкими в атаці. Після перерви у нас це вийшло краще. Мені нема в чому дорікнути своїм гравцям за настрій після перерви. Ми мали шанси зрівняти рахунок", — підкреслив він.

У Парижі буде інший сценарій

Наставник парижан проанонсував, що у Парижі буде зовсім інакший перебіг подій на полі. Він не сумнівається у своїй команді.

"Я впевнений. Будемо грати вдома за іншим сценарієм. Матч-відповідь вдома (в цьому сезоні) для нас буде вперше. Нам більше нічого втрачати, і ми збираємося досягти цього результату. Атмосфера була винятковою, особливо від наших вболівальників. Матч-відповідь буде іншим. Три тисячі вболівальників не припиняли співати протягом усієї гри. У Парижі буде 50 тисяч. Ми ніколи не відпустимо м'яч. Ми збираємося отримати цей фінал. Наша мета – змусити їх пишатися нами. Це наша мета", — заявив тренер.

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