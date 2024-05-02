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Луис Энрике назвал, чего не хватило ПСЖ в матче с Боруссией

2 мая 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Луис Энрике назвал, чего не хватило ПСЖ в матче с Боруссией
Луис Энрике. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов


Несмотря на поражение ПСЖ в Дортмунде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, тренер парижан Луис Энрике остается оптимистом перед ответным матчем. Он очень надеется на поддержку своих болельщиков в Париже.

Об этом пишет lequipe, передает Новини.LIVE.

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На послематчевой пресс-конференции тренера спросили, почему он сделал лишь одну замену, когда вместо травмированного Лукас Эрнандеса вышел Лукас Беральдо, не использовав такого игрока, как Рамос.

"Тренерам всегда приходится делать выбор с игроками, которые, по их мнению, лучше подходят для их команды. Прежде чем оценивать изменения, мы должны оценить матч. Обе команды сыграли хорошо, особенно с мячом. У нас было много моментов, и разница была в том, что они забили, а мы нет. Но результат четко показывает, что он был сбалансирован", — говорит Луис Энрике.

Также специалист добавил, что целью его команды было прессинговать, но его подопечным не хватало интенсивности.

"Дортмунд - это команда, которая имеет два способа игры: длинный и короткий. Мы пытались защитить свой правый фланг, пропускали этих двоих против одного из Барколя, но пытались лишить их длинных мячей. В первом тайме нам не хватало интенсивности нападения, но потом все было совсем по-другому. После перерыва мы не изменили тактику. Мы должны были быть более резкими в атаке. У нас были шансы сравнять счет", — подчеркнул он.

В Париже будет другой сценарий

Наставник парижан проанонсировал, что в Париже будет совсем иначе ход событий на поле. Он не сомневается в своей команде.

"Я уверен. Будем играть дома по другому сценарию. Ответный матч дома (в этом сезоне) для нас будет впервые. Нам больше ничего терять, и мы собираемся достичь этого результата. Атмосфера была исключительной, особенно от наших болельщиков. Ответный матч будет другим. Три тысячи болельщиков не прекращали петь в течение всей игры", – говорит коуч.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Лига чемпионов
ПСЖ
Боруссия Дортмунд
Луис Энрике

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