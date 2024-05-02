Луис Энрике назвал, чего не хватило ПСЖ в матче с Боруссией

Луис Энрике. Фото: Reuters



Несмотря на поражение ПСЖ в Дортмунде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, тренер парижан Луис Энрике остается оптимистом перед ответным матчем. Он очень надеется на поддержку своих болельщиков в Париже.

Об этом пишет lequipe, передает Новини.LIVE.

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"Тренерам всегда приходится делать выбор с игроками, которые, по их мнению, лучше подходят для их команды. Прежде чем оценивать изменения, мы должны оценить матч. Обе команды сыграли хорошо, особенно с мячом. У нас было много моментов, и разница была в том, что они забили, а мы нет. Но результат четко показывает, что он был сбалансирован", — говорит Луис Энрике.

🔴🔵👊 Pourquoi avez-vous harangué les Ultras à la fin?



Luis Enrique : « Ils n'ont pas arrêté de chanter. Надо сказать то, что фэны фирен et aller chercher cette finale. » pic.twitter.com/apId2V4Sxz — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 1, 2024

Также специалист добавил, что целью его команды было прессинговать, но его подопечным не хватало интенсивности.

"Дортмунд - это команда, которая имеет два способа игры: длинный и короткий. Мы пытались защитить свой правый фланг, пропускали этих двоих против одного из Барколя, но пытались лишить их длинных мячей. В первом тайме нам не хватало интенсивности нападения, но потом все было совсем по-другому. После перерыва мы не изменили тактику. Мы должны были быть более резкими в атаке. У нас были шансы сравнять счет", — подчеркнул он.

В Париже будет другой сценарий

Наставник парижан проанонсировал, что в Париже будет совсем иначе ход событий на поле. Он не сомневается в своей команде.

"Я уверен. Будем играть дома по другому сценарию. Ответный матч дома (в этом сезоне) для нас будет впервые. Нам больше ничего терять, и мы собираемся достичь этого результата. Атмосфера была исключительной, особенно от наших болельщиков. Ответный матч будет другим. Три тысячи болельщиков не прекращали петь в течение всей игры", – говорит коуч.

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