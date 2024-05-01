Боруссия шокировала ПСЖ в Дортмунде в первом полуфинале ЛЧ

Мбаппе борется с Эмре Джаном. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

В Дортмунде "Боруссия" приняла "ПСЖ" в первом полуфинале Лиги чемпионов. В первом тайме игра развивалась не по сценарию, который приготовила французская команда.

"Боруссия" забила гол в ворота "ПСЖ" в конце первого тайма, сообщает портал Новини.LIVE.

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Накануне этого противостояния большинство экспертов считали "ПСЖ" фаворитом пары. Однако многие из них отмечали, что болельщики устроят французам теплый прием в Дортмунде. Второе утверждение оказалось верным.

Разочарование Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мучения "ПСЖ" в Германии

"Боруссия" Дортмунд — "ПСЖ" — 1:0 (1:0)

Гол: Фюллькруг, 36.

"Боруссия": Кобель — Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Риерсон (Вольф, 87) — Забитцер, Эмре Джан (капитан) — Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 82) — Фюллькруг (Мукоко, 90+1).

Тренер: Эдин Терзич.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес (Бералдо, 42), Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Дембеле, Мбаппе, Баркола (Коло-Муани, 65).

Тренер: Луис Энрике.

В первом тайме футболисты "ПСЖ" выглядели взволнованными. Трибуны немецкого стадиона оказали на них колоссальное давление. У гостей почти ничего не получалось в атаке, а и оборона раз за разом пропускала выпады "Боруссии".

Доннарумма впервые по-настоящему вступил в игру на 10 минуте. За первый тайм он отразил удары от Забитцера и Адейеми, а Брандт нанес неточный удар из пределов штрафной "ПСЖ". Но на 36-й минуте Шлоттербек выполнил шикарный пас из центра поля. Фюллькруг убежал от Маркиньоса и низом точно пробил мимо голкипера, 1:0!

Момент удара Фюллькруга. Фото: скриншот Megogo

Проблемы "ПСЖ" усугубились после травмы Люки Эрнандеса. Также важно отметить, что Мбаппе никак не проявил себя в первом тайме. Однако после перерыва ситуация изменилась, на поле вышел совсем другой "ПСЖ".

Гости пошли в атаку большими силами, оборона "Боруссии" перестала справляться с угрозами. На 50-й минуте Мбаппе вошел в чужую штрафную слева и пробил в дальний угол. Килиан попал в штангу. Мяч в итоге оказался у Хакими, который низом бил в ближний угол — и снова штанга.

Через несколько минут уже "Боруссия" упустила шанс возле чужих ворот. Санчо как локомотив пронесся по левому флангу до лицевой и прострелил в центр. Фюллькруг с нескольких метров пробил над перекладиной.

Команды продолжили обмениваться моментами, игра смотрелась "на одном дыхании". На 79-й минуте Забитцер не откликнулся на передачу Брандта в чужой штрафной. Через минуту Хакими прострелил на Дембеле у ворот Кобеля, но удар получился над перекладиной.

В итоге поединок завершился минимальной победой "Боруссии". Таким образом дортмундцы гарантировали Германии пятую команду в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне. А вот вопрос о том, кто из этой пары выйдет в финал на "Уэмбли", будет решен во вторник, 7 мая.

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