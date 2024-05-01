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Боруссия шокировала ПСЖ в Дортмунде в первом полуфинале ЛЧ

1 мая 2024 23:57
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Боруссия шокировала ПСЖ в Дортмунде в первом полуфинале ЛЧ
Мбаппе борется с Эмре Джаном. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Дортмунде "Боруссия" приняла "ПСЖ" в первом полуфинале Лиги чемпионов. В первом тайме игра развивалась не по сценарию, который приготовила французская команда. 

"Боруссия" забила гол в ворота "ПСЖ" в конце первого тайма, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Накануне этого противостояния большинство экспертов считали "ПСЖ" фаворитом пары. Однако многие из них отмечали, что болельщики устроят французам теплый прием в Дортмунде. Второе утверждение оказалось верным. 

Килиан Мбаппе разочарован
Разочарование Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мучения "ПСЖ" в Германии 

"Боруссия" Дортмунд — "ПСЖ" — 1:0 (1:0) 

Гол: Фюллькруг, 36. 

"Боруссия": Кобель — Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Риерсон (Вольф, 87) — Забитцер, Эмре Джан (капитан) — Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 82) — Фюллькруг (Мукоко, 90+1). 

Тренер: Эдин Терзич. 

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес (Бералдо, 42), Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Дембеле, Мбаппе, Баркола (Коло-Муани, 65). 

Тренер: Луис Энрике. 

В первом тайме футболисты "ПСЖ" выглядели взволнованными. Трибуны немецкого стадиона оказали на них колоссальное давление. У гостей почти ничего не получалось в атаке, а и оборона раз за разом пропускала выпады "Боруссии". 

Доннарумма впервые по-настоящему вступил в игру на 10 минуте. За первый тайм он отразил удары от Забитцера и Адейеми, а Брандт нанес неточный удар из пределов штрафной "ПСЖ". Но на 36-й минуте Шлоттербек выполнил шикарный пас из центра поля. Фюллькруг убежал от Маркиньоса и низом точно пробил мимо голкипера, 1:0! 

Никлас Фюлькруг забил гол в ворота ПСЖ
Момент удара Фюллькруга. Фото: скриншот Megogo

Проблемы "ПСЖ" усугубились после травмы Люки Эрнандеса. Также важно отметить, что Мбаппе никак не проявил себя в первом тайме. Однако после перерыва ситуация изменилась, на поле вышел совсем другой "ПСЖ". 

Гости пошли в атаку большими силами, оборона "Боруссии" перестала справляться с угрозами. На 50-й минуте Мбаппе вошел в чужую штрафную слева и пробил в дальний угол. Килиан попал в штангу. Мяч в итоге оказался у Хакими, который низом бил в ближний угол — и снова штанга. 

Через несколько минут уже "Боруссия" упустила шанс возле чужих ворот. Санчо как локомотив пронесся по левому флангу до лицевой и прострелил в центр. Фюллькруг с нескольких метров пробил над перекладиной. 

Команды продолжили обмениваться моментами, игра смотрелась "на одном дыхании". На 79-й минуте Забитцер не откликнулся на передачу Брандта в чужой штрафной. Через минуту Хакими прострелил на Дембеле у ворот Кобеля, но удар получился над перекладиной. 

В итоге поединок завершился минимальной победой "Боруссии". Таким образом дортмундцы гарантировали Германии пятую команду в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне. А вот вопрос о том, кто из этой пары выйдет в финал на "Уэмбли", будет решен во вторник, 7 мая. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

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Боруссия Дортмунд

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