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Боруссия неприятно удивила ПСЖ в Дортмунде — видео гола

1 мая 2024 22:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Боруссия неприятно удивила ПСЖ в Дортмунде — видео гола
Никлас Фюлькруг забил за "Боруссию". Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Боруссия" приняла в Дортмунде "ПСЖ" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Немецкие болельщики устроили команде Луиса Энрике такой прием, который французские футболисты нескоро забудут. 

Гости столкнулись с проблемами при организации игры в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первые 20 минут матча Килиана Мбаппе почти не было видно на поле. Лидерство попытался взять на себя Усман Дембеле, который до "ПСЖ" и "Барселоны" выступал за "Боруссию". Француз нанес первый удар по воротам в поединке на десятой минуте, но вратарь не позволил Усману отличиться. 

Боруссия принимает ПСЖ в Дортмунде
Болельщики "Боруссии" во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Как "ПСЖ" пропустил гол 

Дортмундцы старались убегать в атаки при каждой возможности. Доннарумме пришлось серьезно вступить в игру на 12 минуте. Французы часто ошибались в безобидных ситуациях. Было заметно, что гости нервничали на чужом поле, и в этом была большая заслуга болельщиков "Боруссии". 

А на 35-й минуте Шлоттербек сделал точную передачу из центра поля на Фюллькруга. Никлас убежал от Маркиньоса и точно пробил низом мимо Доннаруммы, 1:0! Стадион в Дортмунде ликует. 

У "ПСЖ" есть больше тайма для того, чтобы ответить на гол "Боруссии". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
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Боруссия Дортмунд

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