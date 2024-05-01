Боруссия неприятно удивила ПСЖ в Дортмунде — видео гола

Никлас Фюлькруг забил за "Боруссию". Фото: скриншот Megogo

"Боруссия" приняла в Дортмунде "ПСЖ" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Немецкие болельщики устроили команде Луиса Энрике такой прием, который французские футболисты нескоро забудут.

Гости столкнулись с проблемами при организации игры в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

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В первые 20 минут матча Килиана Мбаппе почти не было видно на поле. Лидерство попытался взять на себя Усман Дембеле, который до "ПСЖ" и "Барселоны" выступал за "Боруссию". Француз нанес первый удар по воротам в поединке на десятой минуте, но вратарь не позволил Усману отличиться.

Болельщики "Боруссии" во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Как "ПСЖ" пропустил гол

Дортмундцы старались убегать в атаки при каждой возможности. Доннарумме пришлось серьезно вступить в игру на 12 минуте. Французы часто ошибались в безобидных ситуациях. Было заметно, что гости нервничали на чужом поле, и в этом была большая заслуга болельщиков "Боруссии".

А на 35-й минуте Шлоттербек сделал точную передачу из центра поля на Фюллькруга. Никлас убежал от Маркиньоса и точно пробил низом мимо Доннаруммы, 1:0! Стадион в Дортмунде ликует.

У "ПСЖ" есть больше тайма для того, чтобы ответить на гол "Боруссии".

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