Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — ПСЖ

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе готовится к матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Немецкая "Боруссия" принимает в Дортмунде французский "ПСЖ" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Фаворитом противостояния являются парижане.

Тренеры Эдин Терзич и Луис Энрике уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Боруссия" стала сенсационным полуфиналистом Лиги чемпионов, а потому команду из Дортмунда считают аутсайдером четырех участников этой стадии турнира. Однако в Дортмунде местные болельщики обеспечат "шмелям" горячую поддержку. Это может повлиять на исход поединка.

Кубок Лиги чемпионов в Дортмунде. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартовые составы на полуфинал ЛЧ

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми.

Тренер: Эдин Терзич.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Мбаппе, Фабиан Руис, Дембеле, Витинья, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Баркола, Заир-Эмери.

Тренер: Луис Энрике.

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