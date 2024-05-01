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Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — ПСЖ

1 мая 2024 20:56
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Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — ПСЖ
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе готовится к матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкая "Боруссия" принимает в Дортмунде французский "ПСЖ" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Фаворитом противостояния являются парижане. 

Тренеры Эдин Терзич и Луис Энрике уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Боруссия" стала сенсационным полуфиналистом Лиги чемпионов, а потому команду из Дортмунда считают аутсайдером четырех участников этой стадии турнира. Однако в Дортмунде местные болельщики обеспечат "шмелям" горячую поддержку. Это может повлиять на исход поединка. 

Кубок Лиги чемпионов в Дортмунде
Кубок Лиги чемпионов в Дортмунде. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартовые составы на полуфинал ЛЧ

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми. 

Тренер: Эдин Терзич. 

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Мбаппе, Фабиан Руис, Дембеле, Витинья, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Баркола, Заир-Эмери. 

Тренер: Луис Энрике. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

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Боруссия Дортмунд

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