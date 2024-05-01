Стартові склади на півфінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — ПСЖ
Німецька "Боруссія" приймає у Дортмунді французький "ПСЖ" у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів. Фаворитом протистояння є парижани.
Тренери Един Терзич та Луїс Енріке вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Боруссія" стала сенсаційним півфіналістом Ліги чемпіонів, а тому команду з Дортмунда вважають аутсайдером чотирьох учасників цієї стадії турніру. Однак у Дортмунді місцеві вболівальники забезпечать "джмелям" гарячу підтримку. Це може вплинути на результат поєдинку.
Стартові склади на півфінал ЛЧ
"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюлькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.
Тренер: Един Терзич.
"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Дембеле, Вітінья, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Баркола, Заїр-Емері.
Тренер: Луїс Енріке.
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