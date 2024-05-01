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Стартові склади на півфінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — ПСЖ

1 травня 2024 20:56
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Стартові склади на півфінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — ПСЖ
Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе готується до матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецька "Боруссія" приймає у Дортмунді французький "ПСЖ" у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів. Фаворитом протистояння є парижани.

Тренери Един Терзич та Луїс Енріке вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" стала сенсаційним півфіналістом Ліги чемпіонів, а тому команду з Дортмунда вважають аутсайдером чотирьох учасників цієї стадії турніру. Однак у Дортмунді місцеві вболівальники забезпечать "джмелям" гарячу підтримку. Це може вплинути на результат поєдинку.

Кубок Ліги чемпіонів у Дортмунді
Кубок Ліги чемпіонів у Дортмунді. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартові склади на півфінал ЛЧ

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Санчо, Фюлькруг, Хуммельс, Брандт, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.

Тренер: Един Терзич.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Дембеле, Вітінья, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Баркола, Заїр-Емері.

Тренер: Луїс Енріке.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

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Боруссія Дортмунд

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