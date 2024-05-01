Анчелотті оцінив гру Луніна та розповів, чому замінив Беллінгема

Джуд Беллінгем виборює м'яч. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мадридський "Реал" вивіз нічию з Мюнхена у першому півфіналі Ліги чемпіонів із "Баварією". Тренера іспанської команди Карло Анчелотті розчарував такий результат.

Анчелотті заявив, що його підопічні могли зіграти краще у цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Карло Анчелотті похвалив футболістів "Реала" за характер та волю перемоги, але заявив, що команді не вистачило концентрації у низці епізодів поєдинку. На думку тренера, його підопічні могли здобути перемогу в Мюнхені.

Що Анчелотті сказав про Луніна

Наставник "королівського клубу" прокоментував епізод із першим голом "Баварії". На початку другого тайму Лерой Сане увійшов до штрафного майданчика іспанців і потужно пробив у ближній кут. Тренер не став прямо звинувачувати у пропущеному м'ячі українського воротаря. Він заявив, що вся команда зіграла у тому епізоді не найкращим чином, оскільки дозволила Сане вийти на ударну позицію.

Карло Анчелотті підбив підсумок першого півфіналу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Також Анчелотті розповів, чому замінив одного з лідерів команди Беллінгема у середині другого тайму. За словами тренера, Джуд провів не найкращу гру через погане самопочуття. У другому таймі в англійського футболіста почалися судоми, тому його забрали з поля.

Півфінал у відповідь Ліги чемпіонів "Реал" — "Баварія" відбудеться в середу, 8 травня.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.