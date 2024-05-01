Анчелотті оцінив гру Луніна та розповів, чому замінив Беллінгема
Мадридський "Реал" вивіз нічию з Мюнхена у першому півфіналі Ліги чемпіонів із "Баварією". Тренера іспанської команди Карло Анчелотті розчарував такий результат.
Анчелотті заявив, що його підопічні могли зіграти краще у цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Карло Анчелотті похвалив футболістів "Реала" за характер та волю перемоги, але заявив, що команді не вистачило концентрації у низці епізодів поєдинку. На думку тренера, його підопічні могли здобути перемогу в Мюнхені.
Що Анчелотті сказав про Луніна
Наставник "королівського клубу" прокоментував епізод із першим голом "Баварії". На початку другого тайму Лерой Сане увійшов до штрафного майданчика іспанців і потужно пробив у ближній кут. Тренер не став прямо звинувачувати у пропущеному м'ячі українського воротаря. Він заявив, що вся команда зіграла у тому епізоді не найкращим чином, оскільки дозволила Сане вийти на ударну позицію.
Також Анчелотті розповів, чому замінив одного з лідерів команди Беллінгема у середині другого тайму. За словами тренера, Джуд провів не найкращу гру через погане самопочуття. У другому таймі в англійського футболіста почалися судоми, тому його забрали з поля.
Півфінал у відповідь Ліги чемпіонів "Реал" — "Баварія" відбудеться в середу, 8 травня.
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