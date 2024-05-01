Анчелотти оценил игру Лунина и рассказал, почему заменил Беллингема

Джуд Беллингем борется за мяч. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мадридский "Реал" увез ничью из Мюнхена в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией". Тренера испанской команды Карло Анчелотти разочаровал такой результат.

Анчелотти заявил, что его подопечные могли сыграть лучше в этом поединке, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Карло Анчелотти похвалил футболистов "Реала" за характер и волю победы, но заявил, что команде не хватило концентрации в ряде эпизодов поединка. По мнению тренера, его подопечные могли одержать победу в Мюнхене.

Что Анчелотти сказал о Лунине

Наставник "королевского клуба" прокомментировал эпизод с первым голом "Баварии". В начале второго тайма Лерой Сане вошел в штрафную испанцев и мощно пробил в ближний угол. Тренер не стал напрямую обвинять в пропущенном мяче украинского вратаря. Он заявил, что вся команда сыграла в том эпизоде не лучшим образом, поскольку позволила Сане выйти на ударную позицию.

Карло Анчелотти прокомментировал итог первого полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Также Анчелотти рассказал, почему заменил одного из лидеров команды Беллингема в середине второго тайма. По словам тренера, Джуд провел не лучшую игру из-за плохого самочувствия. Во втором тайме у английского футболиста начались судороги, поэтому его убрали с поля.

Ответный полуфинал Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария" состоится в среду, 8 мая.

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