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Анчелотти оценил игру Лунина и рассказал, почему заменил Беллингема

1 мая 2024 07:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти оценил игру Лунина и рассказал, почему заменил Беллингема
Джуд Беллингем борется за мяч. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" увез ничью из Мюнхена в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией". Тренера испанской команды Карло Анчелотти разочаровал такой результат. 

Анчелотти заявил, что его подопечные могли сыграть лучше в этом поединке, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Карло Анчелотти похвалил футболистов "Реала" за характер и волю победы, но заявил, что команде не хватило концентрации в ряде эпизодов поединка. По мнению тренера, его подопечные могли одержать победу в Мюнхене. 

Что Анчелотти сказал о Лунине 

Наставник "королевского клуба" прокомментировал эпизод с первым голом "Баварии". В начале второго тайма Лерой Сане вошел в штрафную испанцев и мощно пробил в ближний угол. Тренер не стал напрямую обвинять в пропущенном мяче украинского вратаря. Он заявил, что вся команда сыграла в том эпизоде не лучшим образом, поскольку позволила Сане выйти на ударную позицию. 

Карло Анчелотти оценил игру Реала с Баварией
Карло Анчелотти прокомментировал итог первого полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Также Анчелотти рассказал, почему заменил одного из лидеров команды Беллингема в середине второго тайма. По словам тренера, Джуд провел не лучшую игру из-за плохого самочувствия. Во втором тайме у английского футболиста начались судороги, поэтому его убрали с поля. 

Ответный полуфинал Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария" состоится в среду, 8 мая. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

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Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
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