"Боруссія" неприємно здивувала "ПСЖ" у Дортмунді — відео голу

Ніклас Фюлькруг забив за "Боруссію". Фото: скриншот Megogo

"Боруссія" прийняла в Дортмунді "ПСЖ" у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів. Німецькі вболівальники влаштували команді Луїса Енріке такий прийом, який французькі футболісти ще нескоро забудуть.

Гості зіштовхнулися із проблемами при організації гри у першому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У перші 20 хвилин матчу Кіліана Мбаппе майже не було видно на полі. Лідерство спробував взяти на себе Усман Дембеле, який до "ПСЖ" та "Барселони" виступав за "Боруссію". Француз завдав першого удару по воротах у поєдинку на десятій хвилині, але воротар не дозволив Усману відзначитися.

Вболівальники "Боруссії" під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Як "ПСЖ" пропустив гол

Дортмундці намагалися атакувати за кожної можливості. Доннаруммі довелося серйозно розпочати гру на 12 хвилині. Французи часто помилялися у невинних ситуаціях. Було помітно, що гості нервували на чужому полі, і в цьому була велика заслуга уболівальників "Боруссії".

На 35-й хвилині Шлоттербек зробив точну передачу з центру поля на Фюллькруга. Ніклас втік від Маркіньоса і точно пробив низом повз Доннарумму, 1:0 ! Стадіон у Дортмунді тріумфує.

"ПСЖ" має більше тайму для того, щоб відповісти на гол "Боруссії".

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