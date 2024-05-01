Боруcсія шокувала ПСЖ у Дортмунді у першому півфіналі ЛЧ

Мбаппе бореться з Емре Джаном. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

У Дортмунді "Борусcія" прийняла "ПСЖ" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. У першому таймі гра розвивалася не за сценарієм, який приготувала французька команда.

"Боруссія" забила гол у ворота "ПСЖ" наприкінці першого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Напередодні цього протистояння більшість експертів вважали "ПСЖ" фаворитом пари. Проте багато хто з них зазначав, що вболівальники влаштують французам теплий прийом у Дортмунді. Друге твердження виявилося вірним.

Розчарування Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Муки "ПСЖ" у Німеччині

"Боруссія" Дортмунд — "ПСЖ" — 1:0 (1:0)

Гол: Фюлькруг, 36.

"Боруссія": Кобель — Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рієрсон (Вольф, 87) — Забітцер, Емре Джан (капітан) — Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейємі (Ройс, 82) — Фюлькруг (Мукоко, 90+1).

Тренер: Един Терзич.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Люка Ернандес (Бералдо, 42), Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола (Коло-Муані, 65).

Тренер: Луїс Енріке.

У першому таймі футболісти "ПСЖ" виглядали схвильованими. Трибуни німецького стадіону чинили на них величезний тиск. У гостей майже нічого не виходило в атаці, а й оборона щоразу пропускала випади "Боруссії".

Доннарумма вперше по-справжньому вступив у гру на 10-й хвилині. За перший тайм він відбив удари від Забітцера та Адейємі, а Брандт завдав неточного удару з меж штрафного майданчика "ПСЖ". Але на 36-й хвилині Шлоттербек виконав розкішний пас із центру поля. Фюлькруг втік від Маркіньоса і низом точно пробив повз голкіпера, 1:0!

Момент удару Фюлькруга. Фото: скриншот Megogo

Проблеми "ПСЖ" погіршилися після травми Люки Ернандеса. Також важливо відзначити, що Мбаппе ніяк не виявив себе у першому таймі. Однак після перерви ситуація змінилася, на поле вийшов зовсім інший "ПСЖ".

Гості пішли в атаку великими силами, оборона "Боруссії" перестала впоратися з погрозами. На 50-й хвилині Мбаппе увійшов у чужий штрафний ліворуч і пробив у дальній кут. Кіліан влучив у штангу. М'яч у результаті опинився у Хакімі, який низом бив у ближній кут — і знову штанга.

За декілька хвилин уже "Боруссія" втратила шанс біля чужих воріт. Санчо як локомотив пронісся лівим флангом до лицьової й прострілив у центр. Фюлькруг з кількох метрів пробив над поперечиною.

Команди продовжили обмінюватися моментами, гра виглядала "на одному диханні". На 79-й хвилині Забітцер не відгукнувся на передачу Брандта у чужому штрафному майданчику. Через хвилину Хакімі прострілив на Дембеле біля воріт Кобеля, але удар вийшов над поперечиною.

У результаті поєдинок завершився мінімальною перемогою "Боруссії". Таким чином, дортмундці гарантували Німеччині п'яту команду в розіграші Ліги чемпіонів наступного сезону. А ось питання про те, хто з цієї пари вийде у фінал на "Вемблі", буде вирішено у вівторок, 7 травня.

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