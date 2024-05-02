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Мбаппе объяснил причину поражения ПСЖ в Дортмунде и пообещал реванш

2 мая 2024 08:21
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Мбаппе объяснил причину поражения ПСЖ в Дортмунде и пообещал реванш
Килиан Мбаппе после матча с "Боруссией". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе разочарован результатом первого полуфинала Лиги чемпионов. Его команда проиграла в Дортмунде местной "Боруссии". 

Мбаппе назвал причины поражения "ПСЖ", сообщает L'Equipe

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Лидер "ПСЖ" снова не сумел проявить себя на поле в матче Лиги чемпионов. У Килиана Мбаппе было несколько хороших моментов во втором тайме матча с "Боруссией" в Дортмунде. Он даже попал в штангу ворот соперника, но тренерский штаб ждал от футболиста совсем другого результата. 

Что Мбаппе сказал о матче 

После финального свистка арбитра форвард "ПСЖ" поблагодарил болельщиков и признал, что его команда заслужила поражение. По мнению Мбаппе, трибуны стадиона в Дортмунде оказали серьезное давление на французских игроков, но в ответном поединке все будет по-другому. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Боруссией". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Мбаппе попросил болельщиков "ПСЖ" устроить "Боруссии" горячий прием в Париже. Килиан не сомневается, что его команда сумеет извлечь уроки из поражения и приложит максимум усилий, чтобы выйти в финал ЛЧ. 

"Этот матч мог закончиться вничью со счетом 3:3. Второй тайм был полон не реализованных моментов. Однако на такой стадии Лиги чемпионов нет слабых соперников, нельзя терять концентрацию ни на минуту. Через неделю все будет по-другому. Цель "ПСЖ" осталась прежней — это победа в турнире. Но нам понадобится поддержка болельщиков", — заявил Мбаппе. 

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Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
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