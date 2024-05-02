Мбаппе объяснил причину поражения ПСЖ в Дортмунде и пообещал реванш
Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе разочарован результатом первого полуфинала Лиги чемпионов. Его команда проиграла в Дортмунде местной "Боруссии".
Мбаппе назвал причины поражения "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
Лидер "ПСЖ" снова не сумел проявить себя на поле в матче Лиги чемпионов. У Килиана Мбаппе было несколько хороших моментов во втором тайме матча с "Боруссией" в Дортмунде. Он даже попал в штангу ворот соперника, но тренерский штаб ждал от футболиста совсем другого результата.
Что Мбаппе сказал о матче
После финального свистка арбитра форвард "ПСЖ" поблагодарил болельщиков и признал, что его команда заслужила поражение. По мнению Мбаппе, трибуны стадиона в Дортмунде оказали серьезное давление на французских игроков, но в ответном поединке все будет по-другому.
Мбаппе попросил болельщиков "ПСЖ" устроить "Боруссии" горячий прием в Париже. Килиан не сомневается, что его команда сумеет извлечь уроки из поражения и приложит максимум усилий, чтобы выйти в финал ЛЧ.
"Этот матч мог закончиться вничью со счетом 3:3. Второй тайм был полон не реализованных моментов. Однако на такой стадии Лиги чемпионов нет слабых соперников, нельзя терять концентрацию ни на минуту. Через неделю все будет по-другому. Цель "ПСЖ" осталась прежней — это победа в турнире. Но нам понадобится поддержка болельщиков", — заявил Мбаппе.
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