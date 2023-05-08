Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мбаппе стане капітаном "ПСЖ" і вирішить, хто перейде до клубу arrow

Мбаппе стане капітаном "ПСЖ" і вирішить, хто перейде до клубу

8 травня 2023 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе стане капітаном "ПСЖ" і вирішить, хто перейде до клубу
Галлон піднімає Мбаппе на ноги. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наступний сезон французький "ПСЖ" розпочне з новим капітаном. Ним стане форвард Кіліан Мбаппе.

Керівництво французького клубу задовольнило відповідне бажання гравця, повідомляє Le Parisien.

Читайте також:

Капітан "ПСЖ" Маркіньос дізнався про те, що наступного сезону пов'язка перейде до Кіліана Мбаппе. Зазвичай у команді відбувається голосування, і гравці самі обирають свого представника. Бразилець є капітаном "ПСЖ" вже кілька років.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Труа". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Проте керівництво французького клубу вважає, що Мбаппе краще впорається з роллю капітана "ПСЖ". До того ж цього хоче сам форвард. У клубі не звикли відмовляти своїй головній зірці.

Потенційні новачки "ПСЖ"

Крім цього, Мбаппе вже поговорив з керівництвом "ПСЖ" про літню трансферну кампанію клубу. Він запропонував кілька кандидатур на посилення складу. На думку Кіліана, прихід цих футболістів зробить команду сильнішою.

Насамперед йдеться про нападника збірної Франції Рандаля Коло Муані. Влітку він стане вільним агентом. Цього футболіста хочуть бачити у своїх лавах багато клубів. Мбаппе вважає, що зможе умовити друга перейти до "ПСЖ".

Також Кіліан вважає, що гру французької команди зможе посилити португальський вінгер "Мілана" Рафаель Леау. Проте за нього "ПСЖ" доведеться заплатити щонайменше 60 млн євро.

Нагадаємо, відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Тренер Олександр Шовковський розповів, чи залишиться у київському "Динамо".

Українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн".

Брати Суркіси програли суд, і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB