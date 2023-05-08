Мбаппе стане капітаном "ПСЖ" і вирішить, хто перейде до клубу

Галлон піднімає Мбаппе на ноги. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Наступний сезон французький "ПСЖ" розпочне з новим капітаном. Ним стане форвард Кіліан Мбаппе.

Керівництво французького клубу задовольнило відповідне бажання гравця, повідомляє Le Parisien.

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Капітан "ПСЖ" Маркіньос дізнався про те, що наступного сезону пов'язка перейде до Кіліана Мбаппе. Зазвичай у команді відбувається голосування, і гравці самі обирають свого представника. Бразилець є капітаном "ПСЖ" вже кілька років.

Кіліан Мбаппе у матчі з "Труа". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Проте керівництво французького клубу вважає, що Мбаппе краще впорається з роллю капітана "ПСЖ". До того ж цього хоче сам форвард. У клубі не звикли відмовляти своїй головній зірці.

Потенційні новачки "ПСЖ"

Крім цього, Мбаппе вже поговорив з керівництвом "ПСЖ" про літню трансферну кампанію клубу. Він запропонував кілька кандидатур на посилення складу. На думку Кіліана, прихід цих футболістів зробить команду сильнішою.

Насамперед йдеться про нападника збірної Франції Рандаля Коло Муані. Влітку він стане вільним агентом. Цього футболіста хочуть бачити у своїх лавах багато клубів. Мбаппе вважає, що зможе умовити друга перейти до "ПСЖ".

Також Кіліан вважає, що гру французької команди зможе посилити португальський вінгер "Мілана" Рафаель Леау. Проте за нього "ПСЖ" доведеться заплатити щонайменше 60 млн євро.

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