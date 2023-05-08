Мбаппе станет капитаном "ПСЖ" и решит, кто перейдет в клуб

Галлон поднимает Мбаппе на ноги. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Следующий сезон французский "ПСЖ" начнет с новым капитаном. Им станет форвард Килиан Мбаппе.

Руководство французского клуба удовлетворило соответствующее желание игрока, сообщает Le Parisien.

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Капитан "ПСЖ" Маркиньос узнал о том, что в следующем сезоне повязка перейдет к Килиану Мбаппе. Обычно в команде проходит голосование, и игроки сами выбирают своего представителя. Бразилец является капитаном "ПСЖ" уже несколько лет.

Килиан Мбаппе в матче с "Труа". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Однако руководство французского клуба считает, что Мбаппе лучше справится с ролью капитана "ПСЖ". К тому же, этого хочет сам форвард. В клубе не привыкли отказывать своей главной звезде.

Потенциальные новички "ПСЖ"

Помимо этого Мбаппе уже поговорил с руководством "ПСЖ" о летней трансферной кампании клуба. Он предложил несколько кандидатур на усиление состава. По мнению Килиана, приход этих футболистов сделает команду сильнее.

Прежде всего речь идет о нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани. Летом он станет свободным агентом. Этого футболиста хотят видеть в своих рядах многие клубы. Мбаппе считает, что сможет уговорить друга перейти в "ПСЖ".

Также Килиан считает, что игру французской команды сможет усилить португальский вингер "Милана" Рафаэль Леау. Однако за него "ПСЖ" придется заплатить не менее 60 млн евро.

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