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Мбаппе станет капитаном "ПСЖ" и решит, кто перейдет в клуб

8 мая 2023 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе станет капитаном "ПСЖ" и решит, кто перейдет в клуб
Галлон поднимает Мбаппе на ноги. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Следующий сезон французский "ПСЖ" начнет с новым капитаном. Им станет форвард Килиан Мбаппе. 

Руководство французского клуба удовлетворило соответствующее желание игрока, сообщает Le Parisien

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Капитан "ПСЖ" Маркиньос узнал о том, что в следующем сезоне повязка перейдет к Килиану Мбаппе. Обычно в команде проходит голосование, и игроки сами выбирают своего представителя. Бразилец является капитаном "ПСЖ" уже несколько лет. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Труа". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Однако руководство французского клуба считает, что Мбаппе лучше справится с ролью капитана "ПСЖ". К тому же, этого хочет сам форвард. В клубе не привыкли отказывать своей главной звезде. 

Потенциальные новички "ПСЖ"

Помимо этого Мбаппе уже поговорил с руководством "ПСЖ" о летней трансферной кампании клуба. Он предложил несколько кандидатур на усиление состава. По мнению Килиана, приход этих футболистов сделает команду сильнее. 

Прежде всего речь идет о нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани. Летом он станет свободным агентом. Этого футболиста хотят видеть в своих рядах многие клубы. Мбаппе считает, что сможет уговорить друга перейти в "ПСЖ". 

Также Килиан считает, что игру французской команды сможет усилить португальский вингер "Милана" Рафаэль Леау. Однако за него "ПСЖ" придется заплатить не менее 60 млн евро. 

Напомним, известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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