Мбаппе судитиметься з ПСЖ через величезні борги

Кіліан Мбаппе під час тренування. Фото: Reuters/Matthew Childs

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не пробачив "ПСЖ" борг. Футболіст мадридського "Реала" збирається отримати від свого колишнього клубу виплату 55 млн євро.

Мбаппе подає позов до суду на керівництво "ПСЖ", повідомляє Financial Times.

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Кіліан Мбаппе найняв цілу армію юристів, щоб домогтися від "ПСЖ" погашення боргу. Футболіст заявив, що французький клуб позбавив його зарплати на кілька місяців перед переходом гравця в мадридський "Реал".

Кіліан Мбаппе під час матчу за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

У чому ще Мбаппе звинувачує "ПСЖ"

За версією форварда "Реала", з квітня по червень 2024 року французький клуб не платив йому зарплату і навіть тимчасово позбавив можливості виходити на поле. Це сталося після відмови футболіста продовжувати контракт із "ПСЖ", що дало йому змогу переїхати до Іспанії й укласти угоду з "Реалом" на правах вільного агента.

У "ПСЖ" вважають, що зуміють довести свою правоту у справі Мбаппе. Позиція клубу полягає в тому, що Кіліан "вигадав низку подій, які ніколи не відбувалися". Згідно із заявою керівництва "ПСЖ", форвард зробив собі ім'я у складі чемпіонів Франції, а тепер демонструє невдячність.

Попри впевненість у власній правоті, в "ПСЖ" про всяк випадок відклали 55 млн євро. Про це повідомило джерело, яке знайоме із ситуацією в клубі.

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